۵۳ درصد پرونده های وارده به محاکم صلح در آذربایجانغربی به سازش ختم می شود
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: از ابتدای راه اندازی محاکم صلح در استان۵۳ درصد پرونده های ورودی به صلح انجامیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی، در بازدید از مجتمع محاکم صلح ارومیه با اشاره به اینکه راه اندازی شوراهای حل اختلاف و محاکم صلح اقدامی قابل توجه برای ارتقای شاخص های مربوط به سازش در دستگاه قضا است، گفت: ۵۳ درصد پرونده های ورودی از ابتدای راه اندازی این محاکم به صلح انجامیده است.
عتباتی افزود: در حال حاضر ۱۹ شعبه دادگاه صلح در ارومیه فعالیت دارند که عملکرد مناسبی در مدت فعالیت خود داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: سازش بیش از نصف پرونده ها، نشان دهنده اثرگذاری تلاش کارکنان شورای حل اختلاف در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: آنچه که طرفین را از محکمه راضی نگه می دارد، حل وفصل اختلافات و پرونده ها با سازش و رفع کدورت بین آنهاست که یقینا اجر و پاداش الهی هم در این است.