به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی، در بازدید از مجتمع محاکم صلح ارومیه با اشاره به اینکه راه اندازی شوراهای حل اختلاف و محاکم صلح اقدامی قابل توجه برای ارتقای شاخص های مربوط به سازش در دستگاه قضا است،‌ گفت: ۵۳ درصد پرونده های ورودی از ابتدای راه اندازی این محاکم به صلح انجامیده است.

عتباتی افزود: در حال حاضر ۱۹ شعبه دادگاه صلح در ارومیه فعالیت دارند که عملکرد مناسبی در مدت فعالیت خود داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: سازش بیش از نصف پرونده ها، نشان دهنده اثرگذاری تلاش کارکنان شورای حل اختلاف در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: آنچه که طرفین را از محکمه راضی نگه می دارد، حل وفصل اختلافات و پرونده ها با سازش و رفع کدورت بین آنهاست که یقینا اجر و پاداش الهی هم در این است.

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