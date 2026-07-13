رفع تصرف بیش از دو هزار متر مربع اراضی ملی در سیاهکل

به گزارش ایلنا از لنگرود، سرهنگ کمیل ابراهیمی، فرمانده انتظامی سیاهکل با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه برای همگان است اظهار داشت: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در دو بخش از روستاهای شهرستان سیاهکل اشاره کرد و افزود: تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه مامورین ضمن هماهنگی قضایی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند تصریح کرد: در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، افرادسودجو دو هزار و ۶۶ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

این مقام انتظامی از معرفی متهمان ۳۰ و ۴۸ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

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