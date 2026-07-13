خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفع تصرف بیش از دو هزار متر مربع اراضی ملی در سیاهکل

رفع تصرف بیش از دو هزار متر مربع اراضی ملی در سیاهکل
کد خبر : 1812696
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی سیاهکل از رفع تصرف بیش از دو هزار متر مربع از اراضی ملی در دو بخش از روستاهای این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: متهمان ۳۰ و ۴۸ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از لنگرود، سرهنگ کمیل  ابراهیمی، فرمانده انتظامی سیاهکل با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه برای همگان است اظهار داشت: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در دو بخش از روستاهای  شهرستان سیاهکل اشاره کرد و افزود: تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل  با بیان اینکه مامورین ضمن هماهنگی قضایی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند تصریح کرد: در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، افرادسودجو دو هزار و ۶۶ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

این مقام انتظامی از معرفی متهمان ۳۰ و ۴۸ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی خبر داد و بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل