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معاون دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

کیفیت خدمات سلامت دستاورد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

کیفیت خدمات سلامت دستاورد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
کد خبر : 1812694
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ضمن کاهش مصرف دارو، به پیشگیری از مقاومت‌های دارویی، مدیریت هزینه‌های درمان و افزایش کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی علیمحمدی افزود: مصرف خودسرانه دارو، استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها و بی‌توجهی به تداخلات دارویی، از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت جامعه و عوامل مؤثر در افزایش مقاومت‌های دارویی به شمار می‌رود که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: مراجعه به پزشک خانواده و دریافت خدمات درمانی از مسیر نظام ارجاع، علاوه بر جلوگیری از تجویزهای غیرضروری دارویی و درمانی، موجب مصرف بهینه داروها، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و در نتیجه کاهش هزینه‌های نظام سلامت خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: رعایت اصول صحیح نگهداری دارو، توجه به تاریخ انقضاء، پرهیز از نگهداری داروهای اضافی در منزل و خودداری از مصرف داروها به توصیه افراد غیرمتخصص از الزامات مصرف ایمن دارو است.

علیمحمدی تصریح کرد: اجرای موفق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، همراه با ترویج فرهنگ مصرف منطقی دارو و استفاده از فراورده‌های سلامت‌محور دارای مجوز، گامی مؤثر در تحقق عدالت در سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود.

وی بیان داشت: مبارزه با قاچاق دارو، پیشگیری از کمبودهای دارویی، حمایت از تولید داخلی و نظارت بر کیفیت و ایمنی فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک به شمار می‌رود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: محصولات دارویی و مکمل‌ها باید از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه شوند. در این راستا شهروندان از خرید فرآورده‌های فاقد مجوز و اعتماد به تبلیغات گمراه‌کننده در فضای مجازی خودداری کنند.

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