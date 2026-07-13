فرماندار شهرستان لنگرود:
اجرای خط انتقال آب لاهیجان به لنگرود، مشکل آب شرب شهرستان را برای سالهای آینده برطرف میکند
فرماندار شهرستان لنگرود با اشاره به بهبود وضعیت تأمین آب کشاورزی در سالهای اخیر، گفت: با اجرای پروژه ۱۱ کیلومتری خط انتقال آب از لاهیجان به لنگرود، بخش مهمی از مشکل آب شرب این شهرستان در سالهای آینده برطرف خواهد شد و انتظار داریم مجوزهای لازم برای ادامه اجرای این پروژه هرچه سریعتر صادر شود.
به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن فرماندار شهرستان لنگرود در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان، با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت منابع آب، اظهار کرد: شهرستان لنگرود به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه آبرسانی، حتی در سالهای پربارش نیز در برخی مناطق با مشکلات آب شرب و آب کشاورزی مواجه بوده است.
وی افزود: بهرهبرداری از سدهای لاستیکی، بهسازی شبکههای آبیاری، لایروبی انهار، سردهنهسازی و همکاری شهرداریها، دهیاران، کشاورزان و شرکت آب منطقهای موجب شده مشکلات آب کشاورزی در دو تا سه سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه امسال هیچ مشکلی در تأمین آب کشاورزی شهرستان وجود نداشته است، ابراز امیدواری کرد کشاورزان سالی پربرکت و برداشت مطلوبی از محصول برنج داشته باشند.
گلشن در ادامه، اجرای خط انتقال آب از لاهیجان به لنگرود را یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی شهرستان دانست و گفت: این پروژه به طول ۱۱ کیلومتر در حال اجراست که ۷.۵ کیلومتر آن در محدوده لاهیجان آغاز شده و چهار کیلومتر دیگر در محدوده لنگرود قرار دارد.
وی با قدردانی از پیگیریهای مسئولان استانی و نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیمانکار پروژه مشخص و تجهیز کارگاه انجام شده است و تنها صدور برخی مجوزهای مرتبط از سوی آب منطقهای برای ادامه عملیات اجرایی مورد انتظار است.
فرماندار لنگرود همچنین به توسعه زیرساختهای برق شهرستان اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه تقویت شبکه برق لنگرود سرمایهگذاری شده و هشت فیدر جدید برای کاهش مشکلات ناشی از پیک مصرف برق آماده بهرهبرداری است.
وی چمخاله را یکی از مهمترین قطبهای آینده گردشگری استان گیلان عنوان کرد و افزود: با اجرای پروژههای گردشگری، توسعه بندر گردشگری و رفع تداخلات اراضی، روند ساختوساز و سرمایهگذاری در این منطقه شتاب خواهد گرفت که توسعه زیرساختهای برق نیز متناسب با آن در دستور کار قرار دارد.
گلشن در پایان خواستار تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی شهرستان شد و تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری و همکاری دستگاههای متولی، نقش مهمی در سرعتبخشی به اجرای طرحهای زیرساختی و توسعه شهرستان لنگرود خواهد داشت.