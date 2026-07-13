مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
آغاز همکاری مشترک منطقه آزاد انزلی و گروه سرمایهگذاری مسکن برای اجرای پروژههای توسعهای
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از آغاز همکاریهای مشترک این سازمان با گروه سرمایهگذاری مسکن در راستای اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی، گردشگری و تجاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در دیدار با محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، ظرفیتهای همکاری مشترک دو مجموعه در اجرای پروژههای توسعهای و بهرهگیری از توانمندیهای متقابل را مورد بررسی قرار داد.
طاعتیمقدم در این نشست با تشریح ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی در حوزههای حملونقل، لجستیک، گردشگری، تجارت و خدمات، اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی با برخورداری از مزایا و معافیتهای قانونی، دسترسی به تمامی شیوههای حملونقل، قرارگیری در کریدور بینالمللی شمال – جنوب و زیرساختهای در حال توسعه، بستر مناسبی برای اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی و عمرانی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر برنامههای سازمان برای توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات، افزود: استفاده از توانمندی مجموعههای تخصصی و خوشنام کشور از رویکردهای اصلی سازمان در اجرای پروژههای اولویتدار است و همکاری با گروه سرمایهگذاری مسکن میتواند زمینهساز اجرای طرحهای مؤثر در بخشهای مختلف منطقه باشد.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن نیز در این دیدار، منطقه آزاد انزلی را یکی از مهمترین بسترهای توسعه اقتصادی کشور دانست و از آمادگی این مجموعه برای مشارکت در اجرای پروژههای مشترک خبر داد.
محسن علیزاده با اشاره به توان فنی، مدیریتی و اجرایی گروه سرمایهگذاری مسکن، تصریح کرد: بهرهگیری از شیوههای نوین تأمین مالی، طراحی بستههای تخصصی سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک، نقش مؤثری در توسعه زیرساختها و افزایش جذابیتهای اقتصادی منطقه آزاد انزلی خواهد داشت.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم جلسات کارشناسی، تدوین چارچوب همکاریهای مشترک و شناسایی پروژههای اولویتدار تأکید کردند تا با استفاده از ظرفیتهای دو مجموعه، روند اجرای طرحهای مشترک و توسعه منطقه آزاد انزلی شتاب بیشتری بگیرد.