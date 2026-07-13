به گزارش ایلنا، جعفر قادری در این نامه خطاب به عباس علی‌آبادی با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود و مطالبات مردم منطقه، اعلام کرد: ده‌ها هزار متقاضی برق در حوزه شیراز و زرقان با وجود پرداخت کامل هزینه‌ها، همچنان در صف انتظار برای توسعه شبکه و دریافت برق مجاز قرار دارند.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر، که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان ساکن هستند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند، افزود: این وضعیت منجر به بروز پیامدهای خطرناک و جبران‌ناپذیری شده که نیازمند توجه و اقدام فوری وزارت نیرو است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، نخستین پیامد این وضعیت را مخاطرات جانی ناشی از استفاده از اتصالات غیرمجاز عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم دسترسی به برق مجاز، بسیاری از شهروندان ناچار به استفاده از اتصالات غیرمجاز و برق‌کشی‌های خطرناک شده‌اند که متأسفانه منجر به تلفات انسانی و حوادث ناگواری شده است. این مسئله، یک بحران ایمنی در سطح شهری است که باید فوراً متوقف شود.

قادری همچنین با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از این وضعیت برای صنعت برق کشور اظهار داشت: اتصالات غیرمجاز نه تنها موجب عدم امکان دریافت بهای برق از متقاضیان می‌شود، بلکه تلفات شدید انرژی در شبکه و ضررهای مالی قابل توجهی را برای وزارت نیرو و شرکت توزیع برق به همراه دارد.

وی با تأکید بر شرایط گرمای شدید تابستان و نیاز مردم به استفاده از وسایل سرمایشی، ادامه داد: عدم برخورداری از برق پایدار و مجاز در این شرایط، منجر به نارضایتی گسترده اجتماعی شده و ضرورت تسریع در حل این مشکل را دوچندان کرده است.

نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه شرکت توزیع برق شیراز برای حل این معضل نیازمند تقویت مالی و تأمین بودجه‌های فوری جهت توسعه شبکه است، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست متقاضیانی که حاضرند حقوق قانونی خود را پرداخت کنند، ناچار به پذیرش خطرات جانی ناشی از اتصالات غیرمجاز یا تحمل گرمای طاقت‌فرسای تابستان باشند.

قادری از وزیر نیرو خواست با توجه به ابعاد انسانی، اجتماعی و امنیتی این موضوع، دستور لازم برای تخصیص بودجه‌های ضروری به شرکت توزیع برق شیراز را صادر کند تا معوقات موجود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و ایمنی شهروندان تأمین شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با مداخله مستقیم و قاطع وزارت نیرو، روند توسعه شبکه و اتصال انشعابات شتاب گرفته و این وضعیت بحرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایان یابد.

انتهای پیام/