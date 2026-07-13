فرماندار ساری: تا اجرای کامل مصوبات، سفرهای چهاردانگه ادامه دارد

به گزارش ایلنا‌، بهروز اسکندرنیا، سرپرست فرمانداری ساری، در دومین سفر متوالی خود به بخش چهاردانگه، از پروژه‌های عمرانی روستاهای لنگر و عالیکلا بازدید و در نشست با بخشدار و دهیاران، مهم‌ترین مطالبات این منطقه را بررسی کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت فرصتی برای خدمت به مردم است، اظهار کرد: هدف از این سفرها رفع موانع و پیگیری مصوبات است و تا زمان اجرای کامل آن‌ها، بازدیدهای میدانی از چهاردانگه ادامه خواهد داشت.

اسکندرنیا با اشاره به ظرفیت‌های بخش چهاردانگه، توسعه زیرساخت‌های راه، آب و کشاورزی را از اولویت‌های فرمانداری برشمرد و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بازسازی سردهنه‌های کشاورزی، اجرای نهضت آسفالت روستایی و پیگیری احداث خط راه‌آهن سمنان–ساری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، گردشگری و اشتغال این منطقه باشد.

در حاشیه این سفر، فرماندار ساری به درخواست‌های مردمی نیز رسیدگی کرد و دستور پیگیری فوری مشکلاتی از جمله کمبود آرد، آسفالت روستای کلکنار و بهسازی راه دسترسی اراضی کشاورزی روستای اروت را صادر کرد.

در این نشست، محمد شمسی، بخشدار چهاردانگه نیز با اشاره به اینکه آب آشامیدنی، راه‌های روستایی و بازسازی سردهنه‌های کشاورزی مهم‌ترین مطالبات مردم این بخش است، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های زیرساختی شد.

دهیاران نیز در این جلسه مشکلات مربوط به راه‌های روستایی، طرح‌های هادی، کمبود اعتبارات، وضعیت دهیاران، توسعه گردشگری، زیرساخت‌های ارتباطی و تأمین آب کشاورزی را مطرح و خواستار پیگیری جدی این مطالبات شدند.

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