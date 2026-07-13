فرماندار ساری: تا اجرای کامل مصوبات، سفرهای چهاردانگه ادامه دارد
سرپرست فرمانداری ساری در دومین سفر متوالی خود به بخش چهاردانگه، ضمن بررسی روند اجرای مصوبات سفر گذشته، بر تداوم حضور میدانی برای رفع مشکلات این منطقه تأکید کرد و گفت: آنقدر به چهاردانگه سفر میکنم تا همه مصوبات اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، بهروز اسکندرنیا، سرپرست فرمانداری ساری، در دومین سفر متوالی خود به بخش چهاردانگه، از پروژههای عمرانی روستاهای لنگر و عالیکلا بازدید و در نشست با بخشدار و دهیاران، مهمترین مطالبات این منطقه را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت فرصتی برای خدمت به مردم است، اظهار کرد: هدف از این سفرها رفع موانع و پیگیری مصوبات است و تا زمان اجرای کامل آنها، بازدیدهای میدانی از چهاردانگه ادامه خواهد داشت.
اسکندرنیا با اشاره به ظرفیتهای بخش چهاردانگه، توسعه زیرساختهای راه، آب و کشاورزی را از اولویتهای فرمانداری برشمرد و گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام، بازسازی سردهنههای کشاورزی، اجرای نهضت آسفالت روستایی و پیگیری احداث خط راهآهن سمنان–ساری میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی، گردشگری و اشتغال این منطقه باشد.
در حاشیه این سفر، فرماندار ساری به درخواستهای مردمی نیز رسیدگی کرد و دستور پیگیری فوری مشکلاتی از جمله کمبود آرد، آسفالت روستای کلکنار و بهسازی راه دسترسی اراضی کشاورزی روستای اروت را صادر کرد.
در این نشست، محمد شمسی، بخشدار چهاردانگه نیز با اشاره به اینکه آب آشامیدنی، راههای روستایی و بازسازی سردهنههای کشاورزی مهمترین مطالبات مردم این بخش است، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژههای زیرساختی شد.
دهیاران نیز در این جلسه مشکلات مربوط به راههای روستایی، طرحهای هادی، کمبود اعتبارات، وضعیت دهیاران، توسعه گردشگری، زیرساختهای ارتباطی و تأمین آب کشاورزی را مطرح و خواستار پیگیری جدی این مطالبات شدند.