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پایان موفقیت‌آمیز پویش استانی «ایران من؛ آینده من» در اردبیل/ تجلیل از برگزیدگان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان

پایان موفقیت‌آمیز پویش استانی «ایران من؛ آینده من» در اردبیل/ تجلیل از برگزیدگان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان
کد خبر : 1812674
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مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان پویش استانی «ایران من؛ آینده من» با هدف روایت پیشرفت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان اردبیل، با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد.

به گزارش  خبرنگار ایلنا، این پویش که به همت «موسسه کارآفرینان فردای سبلان» و با همکاری معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد، فرصتی مغتنم برای جوانان خلاق استان فراهم آورد تا نگاه نو و امیدبخش خود را نسبت به آینده میهن و ظرفیت‌های بومی اردبیل در قالب‌های ویدئویی، صوتی و دیجیتالی به تصویر بکشند.

در این مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل ضمن تقدیر از حضور پرشور جوانان، بر اهمیت نقش‌آفرینی نسل جوان در روایت پیشرفت‌های ایران و تولید محتوای هویت‌بخش تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و کارآفرینی، بر ضرورت حمایت از ایده‌های خلاقانه جوانان در مسیر توسعه منطقه‌ای تأکید ورزید.

در بخش پایانی این رویداد، از برگزیدگان بخش‌های مختلف تجلیل به عمل آمد. در بخش تولیدات صوتی، فرشته رضازاده به دلیل ارائه اثر خلاقانه و پرداخت دقیق به محورهای پویش، موفق به کسب لوح تقدیر جشنواره شدند.

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خبرنگار : فرشته رضازاده
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