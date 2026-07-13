مدیرکل استانداری البرز مطرح کرد:
درآمد پایدار، محور توسعه روستاهای البرز/ تعاونیهای دهیاریها باید به موتور ثروتآفرینی تبدیل شوند
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با تأکید بر اینکه ایجاد درآمدهای پایدار مهمترین اولویت توسعه روستاهاست، گفت: تعاونیهای دهیاریها و اتحادیه استانی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی، دامداری و صنایعدستی، نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی، ثروتآفرینی و خودکفایی روستاهای استان ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، فرزانه معدنکن، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز، در نشست مشترک با ستار شیرازی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای کشور که با هدف بررسی عملکرد تعاونیهای دهیاری و برنامهریزی برای ارتقای نقش این مجموعهها در توسعه روستایی برگزار شد، بر ضرورت تقویت نقش تعاونیها در اقتصاد روستاها تأکید کرد.
در این نشست، گزارشی از وضعیت فعالیت تعاونیهای دهیاریهای استان البرز و اتحادیه استانی ارائه شد و مهمترین اقدامات، ظرفیتها، دستاوردها، چالشها و نقاط قوت و ضعف عملکرد این مجموعهها مورد بررسی قرار گرفت.
معدنکن با بیان اینکه ایجاد درآمدهای پایدار از مهمترین اولویتهای توسعه روستاها به شمار میرود، اظهار کرد: روستاهای البرز از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای گردشگری، تولیدات کشاورزی و دامی، صنایعدستی و سایر مزیتهای بومی برخوردارند که میتواند زمینه ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد و بهبود معیشت روستاییان را فراهم کند.
وی با اشاره به رویکرد استاندار البرز در حمایت از اقتصاد روستاها افزود: با توجه به تأکید استاندار بر ثروتآفرینی و خودکفایی روستاها و همچنین هماهنگی مناسب میان دستگاههای اجرایی، انتظار میرود تعاونیهای دهیاریها و اتحادیه استانی با برنامهریزی منسجمتر و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی و توسعه پایدار روستاهای استان ایفا کنند.
معدنکن همچنین اعلام کرد: پس از تکمیل ارزیابیهای میدانی تعاونیهای دهیاری استان که با همکاری دفتر امور روستایی استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در حال انجام است، نشست تخصصی با حضور مسئولان کشوری برای بررسی نتایج ارزیابیها و تدوین برنامههای ارتقای عملکرد تعاونیهای دهیاری برگزار خواهد شد
ستار شیرازی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای کشور نیز در این نشست با تشریح برنامه ارزیابی عملکرد تعاونیها و اتحادیههای استانی گفت: فرآیند ارزیابی عملکرد تعاونیهای دهیاری از استان البرز آغاز شده و نتایج این ارزیابیها مبنای برنامهریزی برای ارتقای سطح فعالیت این مجموعهها در سطح کشور خواهد بود.
شیرازی با اشاره به تجربههای موفق تعاونیهای دهیاری در برخی استانها، بر ضرورت افزایش پویایی، توانمندسازی و توسعه فعالیتهای اقتصادی این تعاونیها تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از الگوهای موفق میتواند نقش مهمی در توسعه روستاها، افزایش درآمدهای محلی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به روستاییان داشته باشد.
در پایان این نشست، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز و مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای کشور از تعاونیهای دهیاری شهرستان کرج و اتحادیه استانی بازدید و روند فعالیت و عملکرد این مجموعهها را از نزدیک بررسی کردند.