خرید تضمینی ۱۷۵ هزار تن گندم در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در راستای نظارت بر روند اجرای برنامه خرید تضمینی گندم، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی ظهر امروز از مراکز خرید تضمینی گندم بهنان و تعاونی روستایی پیمان کوهین بازدید کردند.

در این بازدید، حجت‌الاسلام مصائبی مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه و حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن بررسی روند فعالیت مراکز خرید، از مراحل نمونه‌برداری، توزین، سنجش ویژگی‌های کیفی گندم و ثبت اطلاعات خرید در سامانه سیفا بازدید کردند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در حاشیه این بازدید با تأکید بر تداوم فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تمامی گندم‌کاران استان و عوامل خدمات‌رسان می‌توانند تا پایان فصل خرید، نسبت به تحویل محصول مازاد بر نیاز خود به مراکز خرید تضمینی اقدام کنند.

حسن جلیلوند افزود: از آغاز فصل خرید تضمینی گندم در استان تاکنون بیش از ۱۷۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده که بیش از ۱۶۷ هزار تن آن در سامانه سیفا ثبت شده است.

وی ادامه داد: فرآیند خرید تضمینی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی تحویل محصول و ارتقای کیفیت گندم تولیدی استان در حال انجام است و مراکز خرید تا پایان فصل برداشت آماده دریافت محصول کشاورزان خواهند بود.

جلیلوند یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در سال زراعی جاری حدود ۲۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به مراکز خرید تضمینی تحویل خواهد شد.

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