جمع آوری ۵ هزار و ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ازجمع آوری ۵ هزار و ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش ایلنا، طاهر کیامهر، در تشریح عملکرد ۱۱ هفته ای این شرکت در قالب طرح ملی مهتاب عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تا کنون ۹ هزار کنتور معیوب که میزان مصرف انرژی را به درستی ثبت نمی کرد در سطح استان تعویض شده و مجموعا ۵ هزار و ۲۰۰ برق غیرمجاز نیز در سطح استان شناسایی و جمع آوری شده است.
وی یادآور شد: مانور سراسری طرح مهتاب با محوریت مقابله با جلوه های بدمصرفی با تمرکز بر مصارف تجاری و بازدید از مراکز رفاهی بین راهی، برخورد با برق های غیرمجاز مشهود و غیرمشهود و محدود سازی مصرف مشترکین پرمصرف و بدمصرف برگزار شد
کیامهر افزود: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تداوم اجرای طرح ملی مهتاب و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی، بر استمرار برخورد با مصارف غیرمجاز، ارتقای هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان تأکید دارد و از شهروندان نیز درخواست میکند با پرهیز از استفاده غیرمجاز از شبکه برق و رعایت اصول مدیریت مصرف، صنعت برق را در هفته های پیش رو که گرمترین روزهای تابستان را شاهد خواهیم بود؛ همراهی کنند.