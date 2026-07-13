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هوای دو شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز»

هوای دو شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز»
کد خبر : 1812576
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امروز دوشنبه هوای دو شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۵۸ و بهبهان ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است. 

همچنین در این مدت هوای گتوند، مسجدسلیمان، شوشتر، خرمشهر و هندیجان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. 

هوای اهواز، کارون، دزفول، آغاجاری و آبادان در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

 

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