هوای دو شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز»

همچنین در این مدت هوای گتوند، مسجدسلیمان، شوشتر، خرمشهر و هندیجان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

هوای اهواز، کارون، دزفول، آغاجاری و آبادان در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.