هوای دو شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز»
امروز دوشنبه هوای دو شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۵۸ و بهبهان ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
همچنین در این مدت هوای گتوند، مسجدسلیمان، شوشتر، خرمشهر و هندیجان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
هوای اهواز، کارون، دزفول، آغاجاری و آبادان در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.