راه اندازی ۴۳۳پایگاه اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان در فارس

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در نشست غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان در تابستان ۱۴۰۵، اظهار کرد: فعالیت های تابستانی امسال متفاوت تر از گذشته و دارای اهمیت بیشتری است چرا که دانش آموزان در سال تحصیلی جاری روزهای کمتری در مدرسه بودند.

وی افزود: فعالیت های اوقات فراغت تابستانی امسال دانش آموزان در قالب حضوری، مجازی وترکیبی برگزار خواهد شد تا دانش آموزان بیشتری بتوانند در این فعالیت ها حضور یابند.

کلاری تصریح کرد: برنامه ریزی ما در سطح استان باید به گونه ای باشد که همه دانش آموز استان بتوانند از این فرصت ارزشمند بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد:با توجه به وجود ذائقه های متفاوت دانش آموزان، باید تنوع فعالیت ها به نحوی باشد که هر دانش آموز بتواند در هر رشته ای که علاقه دارد ثبت نام کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: همه امکانات باید بسیج شوند تا دانش آموزان بتوانند از فرصت پیش آمده در تابستان استفاده کنند چرا که در جنگ تحمیلی اخیر، دانش آموزان ناچار به ماندن در منزل شدند و نتوانستند از محیط های تربیتی مدرسه استفاده کنند لذا این نقیصه باید در تابستان و در پایگاه های فعالیت های تابستانی جبران شود.

وی اضافه کرد: در فعالیت های اوقات فراغت به هویت سازی، ویژگی های قومی، محلی بانشاط توجه شود تا در انتها دانش آموزان با روحیه و با انگیزه بالا وارد سال جدید شوند.

کلاری خاطرنشان کرد: تمام رشته های که می تواند در تربیت اجتماعی، سیاسی، دینی، اعتقادی و ...، دانش آموزان موثر باشد مانند برگزاری اردوها باید در فعالیت های اوقات فراغت تابستانی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: با توجه به شرایط جنگی، باید تلاش کنیم دانش آموزان در فضایی شاداب و با نشاط در فعالیت های شرکت کنند تا در ادامه در سال تحصیلی جدید با روحیه ای با نشاط در مدارس حضور یابند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس نیز اظهار کرد: هر چند در نظام تعلیم و تربیت، تابستان فصل اوقات تعطیلی محسوب می شود اما بهترین زمان برای استمرار مقوله تربیت در دانش آموزان است.

سید خداکرم فلاحی افزود:در پایگاه های تابستانی دانش آموزان باید فعالیت هایی ارائه شود که در زندگی آنها موثر و مفید باشد.

فلاحی اذعان کرد: یکی از فعالیت های اوقات فراغت تابستان، برگزاری اردوهای دانش آموزی خواهد بود و در این زمینه محدودیتی نخواهیم داشت.

معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش فارس هم گفت: فعالیت هایی ورزشی در قالب میدان پویا، دانش آموز پویا، رویداد پویا خانواده پویا، شهر پویا و خانه پویا در کانون های ورزشی سراسر استان انجام می شود.

سیدکاظم حسینی افزود: در برنامه خانواده پویا، پدر و پسر و مادر و دختر در کانون های ورزشی می توانند باهم در رشته های ورزشی حضور یابند.

رئیس اداره فرهنگی هنری،اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: بیش از نیمی از دانش آموزان شرکت کننده در مراکز و پایگاه های فعالیت های تابستانی۱۴۰۴ دانش آموزان ابتدایی بودند.

امید اسماعیلی افزود: بیش از دو سوم از اردوهای برگزار شده در تابستان گذشته اردوهای دو سه روزه و بیشتر بوده است.

وی تصریح کرد: بیش از سی درصد از پایگاه های تابستانی فعالیت های غنی سازی اوقات فراغت در مدارس استقرار داشتند.

اسماعیلی ادامه داد: مدرسه نویسندگی، سینما مهر خانوادگی، پردیس هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان، تئاتر درسی، برگزاری جشنواره موسیقی محلی و کارگاه های مهارت آموزی، از جمله فعالیت های فرهنگی و هنری پیشنهادی برای غنی سازی اوقات فراغت تابستان امسال است.