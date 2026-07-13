مهار آتش سوزی در مراتع روستاهای مهاباد/۱۶هکتار مرتع در آتش سوخت

به گزارش ایلنا، محمد امین‌پور اظهار کرد: این آتش‌سوزی با تلاش ماموران یگان حفاظت این اداره، جوامع محلی و اعضای انجمن های دوستدار طبیعت این شهرستان پس از پنج ساعت مهار شد و در آن بیش از ۱۶ هکتار از مراتع این ۲ روستا، طعمه حریق شد.

وی اضافه کرد: با توجه به پوشش گیاهی مناسب این منطقه در صورتی که مأموران و مردم محلی با هم همکاری نمی‌کردند احتمال داشت زبانه‌های آتش گسترده‌تر شود و حتی به مزارع مجاور نیز خسارت وارد کند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: کارشناسان این اداره در حال بررسی علت این آتش سوزی و خسارت وارد شده به این عرصه منابع طیبعی هستند.

وی اظهار کرد: امسال با توجه به پوشش گیاهی مناسب در مراتع و جنگل‌های این شهرستان احتمال آتش سوزی در این مناطق به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی مراتب را با سامانه ۱۵۰۴ به منابع طبیعی اطلاع دهند.

وی یادآور شد: هفته گذشته نیز در یک مورد آتش‌سوزی در مراتع روستای ترکاشه این شهرستان، سه هکتار مرتع در آتش سوخت اما از ورود ان به مزراع و باغ های منطقه جلوگیری شد.

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