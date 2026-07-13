پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور
رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال جاری خبر داد و گفت: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، حبیب جهانساز گفت: ۲۵۱ میلیارد تومان بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران در سال جاری شامل ۱۶۶ میلیارد تومان قدر سهم دولت و ۸۵ میلیارد تومان سهم کارخانجات چایسازی، امروز به حساب آنها واریز شد.
وی افزود: با واریزی امروز، تاکنون ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد مطالبات چایکاران شمال کشور بابت خرید امسال پرداخت شده است.
رئیس سازمان چای کشور از افرایش ۴ درصدی برداشت برگ سبز چای از باغهای شمال کشور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است که ۴۹ هزار و ۲۴۴ تن معادل ۵۸ درصد درجه یک و ۴۲ درصد بقیه درجه ۲ است.
حبیب جهانساز افزود: از اردیبهشت امسال تاکنون ۱۹ هزار تن چای خشک نیز در کارخانههای فرآوری چای در شمال کشور از محصول امسال باغهای چای استحصال شده است