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تداوم نهضت آسفالت در خشکبیجار

تداوم نهضت آسفالت در خشکبیجار
کد خبر : 1812554
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شهردار خشکبیجار از آسفالت ۲۵ هزار مترمربع از معابر شهری با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری، بهبود تردد شهروندان و توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری، به ویژه در محلات کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سید فخرالدین حسینی گفت: با ادامه روند اجرای طرح نهضت آسفالت در خشکبیجار، از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۲۵ هزار مترمربع از کوچه‌ها و معابر سطح شهر آسفالت شده است که نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان، بهبود ایمنی تردد و ارتقای سیمای شهری داشته است. 

وی افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری و اعتبارات تخصیصی وزارت کشور هزینه شده و تلاش می‌شود اولویت اجرای این طرح‌ها در ابتدا محلات کم‌برخوردار باشد.

شهردار خشکبیجار با تأکید بر تداوم اجرای این طرح گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات بهسازی و آسفالت دیگر کوچه‌ها و معابر هم در ماه‌های آینده اجرا خواهد شد تا شهروندان در همه نقاط این شهر از خدمات عمرانی مناسب بهره‌مند شوند. 

حسینی در پایان، با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در پاسخگویی به مطالبات مردمی گفت: توسعه متوازن، توجه به محلات کمتر برخوردار و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های شهری از مهم‌ترین اولویت‌های شهرداری خشکبیجار است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

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