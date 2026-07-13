بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال در شبکه بانکی

به گزارش ایلنا از رشت،حسن صیاد زمردی با اشاره به بخشنامه ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به اختلال پیش‌آمده در سیستم بانکی کشور و در راستای تکریم و تسهیل امور مالیاتی مودیان، آن دسته از مودیانی که به دلیل این اختلال موفق به پرداخت وجه چک‌های تسلیمی بابت تسویه بدهی مالیاتی خود در سررسید نشده‌اند، در صورت پرداخت وجه چک‌های بلااقدام یا جایگزین کردن آنها با رعایت مفاد مقررات موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم تا تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر ناشی از این موضوع خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان افزود: بر اساس مفاد این بخشنامه، اقدامات اجرایی در خصوص این مودیان برای چک‌های یادشده تا تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ موضوعیت نخواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی مودیان مشمول از این فرصت، از آنان خواست در مهلت مقرر نسبت به پرداخت وجه چک‌های بلااقدام یا جایگزینی آنها مطابق ضوابط قانونی اقدام کنند تا از مزایای بخشودگی کامل جرایم تأخیر برخوردار شوند

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