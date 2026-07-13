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دستگیری عامل تیراندازی در آستانه اشرفیه

دستگیری عامل تیراندازی در آستانه اشرفیه
کد خبر : 1812549
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فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری عامل تیراندازی عمدی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت تعدادی از ماهیگیران در اطراف رودخانه سفیدرود شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح بادی خبر داد و افزود: عامل تیراندازی که مردی ۵۲ ساله بوده قصد خود را از این اقدام ترساندن و متواری کردن ماهیگیران منطقه عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیر مجاز کشف شده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: هر کس به هر روشی امنیت مردم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو‌به‌رو خواهد شد.

 

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