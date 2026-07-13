خرید بیش از ۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان

به گزارش ایلنا از همدان، حسین خوانساری اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش این میزان خرید بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۷ مرکز خرید تضمینی در سطح استان افزود: این مراکز با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مناسب، عملیات تحویل، نمونه‌برداری، ارزیابی کیفی، توزین و ثبت اطلاعات گندم‌های تحویلی را مطابق ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده انجام می‌دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان بیان کرد: استقرار مراکز خرید در شهرستان‌های مختلف، دسترسی آسان‌تر کشاورزان و تسریع در فرآیند خرید تضمینی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به آمار خرید شهرستان‌ها تصریح کرد: شهرستان اسدآباد با خرید ۲۴ هزار تن گندم در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های نهاوند با ۱۰ هزار تن، همدان با ۸ هزار تن، کبودراهنگ با ۷ هزار تن، فامنین با ۶ هزار تن، رزن با ۵ هزار تن، بهار و ملایر هر کدام با ۳ هزار تن، قروه‌درگزین با ۲ هزار تن و تویسرکان با یک‌هزار و ۶۰۰ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

خوانساری ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری با احتساب افت میانگین، ۴۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و عملیات خرید تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: سیاست خرید تضمینی علاوه بر تضمین فروش محصول کشاورزان، موجب افزایش انگیزه تولید، پایداری تولید گندم و تقویت امنیت غذایی کشور می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان خاطرنشان کرد: اداره‌کل غله استان تمام ظرفیت‌های موجود را برای ارائه خدمات مطلوب به گندم‌کاران، کاهش زمان انتظار، حفظ کیفیت محصول و انتقال سریع گندم به مراکز ذخیره‌سازی به‌کار گرفته است تا فرآیند خرید تضمینی با حداکثر دقت، سرعت و رضایتمندی کشاورزان انجام شود.

وی گفت: تداوم خرید تضمینی گندم و آمادگی کامل مراکز خرید در سراسر استان، بیانگر عزم جدی مجموعه مدیریت بخش کشاورزی و غله استان همدان در حمایت از تولید داخلی، صیانت از دسترنج کشاورزان و تأمین پایدار ذخایر راهبردی کشور است.

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