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عوامل هتک حرمت جوانان لرستانی در فضای مجازی، شناسایی شدند

عوامل هتک حرمت جوانان لرستانی در فضای مجازی، شناسایی شدند
کد خبر : 1812488
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یک کانال تلگرامی طی روزهای اخیر با عضوگیری هزاران نفر و انتشار تصاویر شهروندان، علاوه بر توهین، هتاکی و تهمت به افراد، موجب نگرانی و ایجاد تشویش بین جوانان و خانواده‌ها شده و پاک کردن پست‌ها را تنها در ازای دریافت ارز دیجیتال انجام می‌داد که با توجه به شکایت و واکنش بسیاری از خانواده‌ها، عوامل این کانال تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و شناسایی شدند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس لرستان، اخیرا جریانی تحت عنوان کانال‌های تلگرامی، با رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت برخی شهروندان گرده و در مراحل بعدی با استفاده از روش‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، بعضا اقدام به باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها می‌کند. 

به لطف الهی و با اشراف اطلاعاتی، تمامی تحرکات گردانندگان این کانال‌ها تحت رصد دقیق پلیس قرار دارد که این اقدامات مجرمانه با تعامل نزدیک دستگاه قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی در دستور کار ویژه قرار گرفته است و به زودی شاهد برخورد قاطع با این هنجارشکنان خواهیم بود. 

این مرکز همچنین با اشاره به شناسایی تعدادی از افرادی که با ارسال محتوای مجرمانه (تصاویر و مطالب توهین‌آمیز) با گردانندگان این کانال‌ها همکاری داشته‌اند تاکید کرد: اقدامات قانونی علیه این افراد نیز آغاز شده و تمامی کسانی که به نوعی در تولید و نشر این مطالب توهین‌آمیز نقش داشته‌اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند. 

در پایان ضمن دعوت از شهروندان عزیز به حفظ آرامش و سعه‌صدر، از هم‌استانی‌های گرامی تقاضا داریم ضمن خودداری از عضویت در این کانال‌های موهن، نسبت به مسدودسازی (Block) و گزارش دادن (Report) آن‌ها اقدام نمایند. 

فضای مجازی جولانگاه هنجارشکنان نخواهد بود و پلیس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت روانی و آبروی خانواده‌ها توسط عده‌ای سودجو به مخاطره بیفتد، شایان ذکر است نتایج اقدامات پلیسی این پرونده، پس از طی مراحل قانونی به اطلاع عموم مردم شریف لرستان خواهد رسید.

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