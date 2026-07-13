آزادسازی ۱۰۳ هکتار از بستر و حریم رودخانههای همدان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان از اجرای طرحهای گسترده ساماندهی، حفاظت و مدیریت رودخانههای استان خبر داد و گفت: ۱۰۸ کیلومتر از رودخانهها لایروبی و ۱۰۳ هکتار از بستر و حریم آنها آزادسازی شده است.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاصمند صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات آبمنطقهای با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت و ساماندهی رودخانههای استان اظهار کرد: مدیریت اصولی رودخانهها، پیشگیری از خسارتهای ناشی از سیلاب، صیانت از بستر و حریم منابع آبی و افزایش ایمنی مناطق شهری و روستایی، از مهمترین برنامههای شرکت آب منطقهای همدان در سالهای اخیر بوده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف عمرانی و حفاظتی در رودخانههای استان افزود: طی سه سال گذشته اقدامات گستردهای در راستای بهبود شرایط رودخانهها و افزایش ظرفیت عبور جریان آب انجام شده که یکی از مهمترین این اقدامات، لایروبی ۱۰۸ کیلومتر از رودخانههای استان بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان ادامه داد: لایروبی رودخانهها با هدف تخلیه رسوبات، بازگشایی مسیر جریان آب، افزایش ظرفیت آبگذری رودخانهها و کاهش احتمال بروز خسارت در زمان وقوع بارشهای شدید و سیلابها انجام شده است.
اخلاصمند با بیان اینکه تثبیت و مشخص کردن مسیرهای طبیعی رودخانهها نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارد، گفت: در همین مدت عملیات رپرگذاری ۹۳ کیلومتر از رودخانههای استان انجام شده است.
وی افزود: این اقدام زمینه لازم برای مشخص شدن دقیق محدوده رودخانهها و اجرای بهتر برنامههای حفاظتی و نظارتی را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به اهمیت جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانهها تصریح کرد: در سه سال گذشته ۱۰۳ هکتار از اراضی واقع در حد، بستر و حریم رودخانههای استان آزادسازی شده که این موضوع علاوه بر حفظ حقوق عمومی، نقش مؤثری در کاهش آسیبپذیری مناطق پیرامونی رودخانهها در برابر حوادث طبیعی دارد.
وی همچنین از انجام مطالعات گسترده برای تعیین محدوده بستر و حریم رودخانههای استان خبر داد و گفت: تاکنون مطالعات تعیین بستر و حریم ۶۴۷ کیلومتر از رودخانههای استان انجام شده است که این مطالعات به عنوان یکی از زیرساختهای مهم مدیریت رودخانهها، مبنای تصمیمگیریهای اجرایی، برنامهریزیهای آتی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده رودخانهها خواهد بود.
اخلاصمند با تأکید بر اینکه حفاظت از رودخانهها نیازمند نگاه پیشگیرانه و برنامهریزی بلندمدت است، اظهار کرد: رودخانهها سرمایههای طبیعی استان هستند و ساماندهی آنها علاوه بر کاهش خطرات ناشی از سیلاب، به حفظ تعادل زیستمحیطی و مدیریت پایدار منابع آب کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه رودخانهها، بخشی از برنامه جامع این شرکت برای افزایش تابآوری استان در برابر مخاطرات طبیعی، ارتقای ایمنی مناطق مختلف و حفاظت از منابع ارزشمند آبی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
اخلاصمند بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و مردم در حفاظت از حریم و بستر رودخانهها تأکید کرد و گفت: همکاری عمومی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تخریب مسیرهای طبیعی آب و کاهش خسارتهای احتمالی داشته باشد.