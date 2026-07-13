سرپرست گمرکات استان:
صادرات بیش از ۱۹۲ هزار تُن کالا به ارزش حدود ۸۲ میلیون دلار از گمرکات گلستان
سرپرست گمرکات استان گلستان گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۹۲ هزار تُن کالا به ارزش حدود ۸۲ میلیون دلار از گمرکات گلستان صادر شد.
به گزارش ایلنا از گلستان، بختیار رحمانیپور اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۹۲ هزار تُن کالا به ارزش حدود ۸۲ میلیون دلار از گمرکات گلستان صادر شد. در این مدت کالاهای تولیدی استان شامل پنیر، پسته، نئوپان ملامینه، میلههای آهنی یا فولادی، ید و برخی محصولات صنایع غذایی به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.
وی افزود: بررسی عملکرد تجارت خارجی گلستان در این بازه زمانی نشان میدهد ۲۰ هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۳۸ میلیون دلار نیز از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که از نظر ارزش دلاری ۲۱ درصد افزایش و از نظر وزنی ۲ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: دستگاه نورد گرم اتوماتیک میلگرد، روغن خام سویا و سایر دانههای سویا از مهمترین اقلام وارداتی استان در این مدت بود که از کشورهای آسیایی و اروپایی تامین شده است.
وی همچنین از ترانزیت ۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیون دلار از طریق گمرک مرزی اینچهبرون در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۶ درصد و از نظر ارزش ۱۶ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی استان اظهار کرد: درآمد گمرکات گلستان در این مدت به چهار هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹۵ درصد افزایش یافته است.