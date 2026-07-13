به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور در جلسه نشست بازرسان فوریت‌های اداری که با حضور بازرسین فوریت‌های اداری استان برگزار شد، بر لزوم نظارت جدی بر اجرای فوریت‌های اداری در سطح دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت که هدف اصلی از استقرار سامانه «فواد ۱۲۸» (با شماره تماس ۱۲۸)، ارتقای شفافیت، افزایش سرعت در رسیدگی به شکایات و نهادینه‌سازی فرهنگ تکریم ارباب رجوع در نظام اداری است.

حسن پور در تشریح اهداف این سامانه، به سه محور اصلی اشاره کرد: نظارت همگانی: ایجاد بستری برای مشارکت مستقیم مردم در نظارت بر نحوه و فرآیند ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی، محل فوری مسائل: هدف‌گذاری برای رسیدگی به شکایات در کمتر از یک روز کاری و حتی در بازه زمانی ۳ ساعت، که آن را از سایر سامانه‌های مشابه متمایز می‌سازد، ارزیابی عملکرد: استفاده از بازخوردهای مردمی به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر اهمیت وحدت رویه در سراسر استان، از برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور در آینده نزدیک خبر داد. هدف از این جلسات، ایجاد چارچوبی مشخص برای نظارت به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی و اطمینان از عملکرد یکسان تمامی شهرستان‌ها در این زمینه است.

در ادامه، حسن‌پور با اشاره به آغاز فرآیند آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که آموزش‌های لازم برای آشنایی با نحوه کار با سامانه و شاخص‌های هشت‌گانه آن (شامل مواردی مانندعدم حضور کارمند، عدم اطلاع‌رسانی شفاف، تأخیر در ارائه خدمت وعدم رعایت تکریم ارباب رجوع) به همکاران ارائه خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به شهرستان‌ها تأکید کرد: این موضوع نشان دهنده عزم جدی برای کاهش رفت وآمدهای غیرضروری و حل مشکلات در اولین مرجع ارائه خدمت است.

انتهای پیام/