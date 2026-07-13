قاچاقچی سوخت در هرمزگان به پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم قطعی یکی از سرشبکههای اصلی قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب خبر داد و گفت: این متهم علاوه بر حبس و شلاق، به پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از صدور حکم قطعی یکی از سرشبکههای شاخص قاچاق سوخت در بندر کلاهی شهرستان میناب خبر داد.
وی اظهار کرد: پس از طی مراحل رسیدگی قضایی، دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان حکم قطعی «افشین بادپروا» را صادر کرد و این متهم به تحمل حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
قهرمانی با اشاره به فعالیت گسترده این شبکه قاچاق افزود: متهم با ایجاد مجموعهای از انبارها و مخازن بزرگ سوخت در بندر کلاهی و سازماندهی شبکهای از قاچاقچیان، اقدام به خرید و فروش سوخت قاچاق میکرد و در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، با دستور دستگاه قضایی بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه این پرونده از مهمترین پروندههای قاچاق سوخت استان به شمار میرود، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد این فرد در قاچاق بیش از ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۷۶۰ لیتر نفتگاز نقش مستقیم داشته و خسارت قابل توجهی به سرمایههای ملی وارد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، متهم به اتهام مباشرت در قاچاق کالای یارانهای (نفتگاز)، علاوه بر تحمل حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به پرداخت ۱۲ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۳۶۸ هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است.
قهرمانی همچنین با اشاره به الزامات قانونی انتشار احکام محکومان اقتصادی گفت: در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها، جزئیات این حکم قطعی منتشر شده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی هرمزگان با همکاری ضابطان و دستگاههای مسئول، برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت را با جدیت دنبال میکند و اجازه نخواهد داد سودجویان با قاچاق فرآوردههای نفتی، منافع ملی و سرمایههای کشور را به مخاطره بیندازند.