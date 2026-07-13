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مدیرکل صمت مازندران:

معرفی ۳۶۳ خبازی متخلف مازندران به تعزیرات حکومتی

معرفی ۳۶۳ خبازی متخلف مازندران به تعزیرات حکومتی
کد خبر : 1812458
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از معرفی ۳۶۳ واحد خبازی متخلف استان به تعزیرات حکومتی در خردادماه امسال خبر داد. ‎

به گزارش ایلنا، علیجان‌نژاد بیان کرد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در خردادماه از یک‌هزار و ۴۵۱ واحد خبازی در سراسر استان بازدید کردند که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۳۶۳ واحد متخلف شناسایی شد

وی افزود: برای این واحد‌های متخلف پرونده‌ای به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی، رعایت نکردن ساعات پخت، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات از مهم‌ترین موارد ثبت‌شده در این بازرسی‌ها بوده است.

علیجان‌نژاد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور، احتکار و سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

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