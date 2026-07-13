آموزش مدیریت کشت مجدد برنج در مازندران؛ سوزاندن کاه و کلش ممنوع است
همزمان با آغاز فصل برداشت برنج، دوره آموزشی مدیریت نوین شالیزارها با محوریت ممنوعیت سوزاندن کاه و کلش، پرورش رتون و دوبارهنشا در روستای میرودپشت شهرستان بابل برگزار شد؛ دورهای که با هدف کاهش آسیبهای زیستمحیطی، افزایش بهرهوری و ارتقای دانش فنی شالیکاران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، با فرا رسیدن فصل برداشت برنج، این کارگاه آموزشی با هدف انتقال دانش روز به کشاورزان و در راستای کاهش مخاطرات زیستمحیطی و افزایش درآمد بهرهبرداران، به همت مرکز جهاد کشاورزی بابلکنار برگزار گردید.
️در این دوره آموزشی، قنبرزاده، کارشناس کشاورزی، ضمن تشریح اهمیت مدیریت صحیح پس از برداشت، بر نکات کلیدی زیر برای افزایش عملکرد در واحد سطح تأکید کرد:
️مدیریت زیستمحیطی پسماند: کشاورزان بر عدم سوزاندن کاه و کلش در مزارع تأکید کردند. به جای آن، استفاده از این بقایا به عنوان مالچ برای حفظ رطوبت در پرورش رتون، و همچنین بهرهگیری از کمباینهای دارای «کاهخردکن» جهت تسهیل در عملیات شخم و شیار برای کشت دوم، به عنوان راهکارهای جایگزین و اقتصادی معرفی شد.
️ بهینه سازی برداشت و پرورش کشت مجدد: بهرهبرداران با اصول برداشت بهموقع در زمان رسیدگی فیزیولوژیک جهت جلوگیری از ریزش محصول آشنا شدند. همچنین بر رعایت زمانبندی دقیق برای نشای مجدد و پرورش رتون تأکید شد تا از خطر سرمای زودرس پاییزه و کاهش عملکرد پیشگیری شود.
مدیریت تلفیقی آفات و تغذیه: در این نشست، راهکارهای علمی مدیریت آبیاری، تغذیه کودی و مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) نظیر استفاده از توری در خزانهها، تلههای فرولایت و فرمونی برای مزارع رتون و دوبارهنشا برای کشاورزان تشریح شد.
️برگزاری این دورههای ترویجی بخشی از استراتژی کلان سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی علمی و پایدار است که با استقبال بهرهبرداران منطقه بابلکنار همراه بود.