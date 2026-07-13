به گزارش ایلنا، حسن قمری روز دوشنبه افزود: این منطقه خارج از محدوده شهری خنداب بود و خوشبختانه هیچ تلفات جانی به همراه نداشت.

وی بیان کرد: روز گذشته (یکشنبه) نیز یک منطقه نظامی در شهرستان خنداب مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

شهرستان خنداب در فاصله ۹۰ کیلومتری غرب اراک مرکز استان مرکزی واقع شده و حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد.

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