خنداب برای دومین روز متوالی مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: یک منطقه در شهرستان خنداب بامداد امروز (دوشنبه) برای دومین روز متوالی در هفته جاری مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حسن قمری روز دوشنبه افزود: این منطقه خارج از محدوده شهری خنداب بود و خوشبختانه هیچ تلفات جانی به همراه نداشت.
وی بیان کرد: روز گذشته (یکشنبه) نیز یک منطقه نظامی در شهرستان خنداب مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفت.
شهرستان خنداب در فاصله ۹۰ کیلومتری غرب اراک مرکز استان مرکزی واقع شده و حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد.