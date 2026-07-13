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یک شهید و چهار مجروح در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی به ماهشهر

یک شهید و چهار مجروح در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی به ماهشهر
کد خبر : 1812395
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: در پی تهاجم بامدادی دشمن آمریکایی و اصابت یک پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر، یک نفر به شهادت رسید و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تهاجم بامدادی دشمن آمریکایی و اصابت یک پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شهرستان ماهشهر، یک نگهبان این مجموعه به شهادت رسید و چهار نفر دیگر نیز مجروح شدند.

وی افزود: وضعیت مجروحان توسط دستگاه‌های امدادی و درمانی در حال پیگیری است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین هرگونه اصابت پرتابه یا وقوع انفجار در پایانه مرزی شلمچه در شهرستان خرمشهر را تکذیب کرد و گفت: اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد.

با گزارش  ایلنا، بامداد دوشنبه چند نقطه در شهرستان‌های اهواز، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، دزفول، اندیمشک، آبادان و اطراف شادگان هدف پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت و بررسی خسارات احتمالی ادامه دارد.

در اهواز ۲ نقطه در اطراف محدوده شهر مورد اصابت قرار گرفت و هرگونه اصابت به فرودگاه اهواز صحت ندارد.

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