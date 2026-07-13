تاکید بر تقویت هویت شهری و بازشناسی میراث تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل

به گزارش ایلنا، محمود صفری جلسه اعضای دبیرخانه روز اردبیل با تبیین محورهای اصلی این هفته و تاکید بر پروژه‌های «هویت‌محور» اظهار کرد: به‌مناسبت این هفته، تندیس احمد بن محمد نیاری اردبیلی، در میدان نیار رونمایی خواهد شد.

وی نمایشگاه‌های فرهنگی و روایت‌های بصری در عالی‌قاپو اشاره کرد و گفت: در یکی از بخش‌های پررونق این هفته، »نمایشگاه فرهنگی دارالارشاد« به مدت یک هفته در مسیر پیاده‌راه عالی‌قاپو برپا خواهد شد تا بستری برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی شهر باشد، هم‌زمان، با اجرای تور عکاسی تحت عنوان «این شهر قصه دارد»، تلاش خواهد شد تا روایت‌های بصری از زیبایی‌ها و زوایای پنهان شهر از نگاه هنرمندان به ثبت برسد. همچنین با هدف شناسایی و معرفی محلات اردبیل، تور اردبیل‌گردی(محلات) توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل در طول این هفته اجرا می‌شود.

رئیس کمیته پشتیبانی مراسمات هفته اردبیل، همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهرهای اردبیل و لاهیجان و چالدران خبر داد و بیان کرد: این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و گردشگری و ایجاد تعاملات سازنده بین‌شهری تنظیم شده است. علاوه بر این، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله پرده‌خوانی شاه اسماعیل صفوی، در محلات مختلف شهر و عملیات گسترده فضاسازی شهری ویژه هفته اردبیل، از دیگر اقدامات اجرایی شهرداری برای خلق فضایی شاد و متمایز خواهد بود.

صفری اضافه کرد: همچنین، در راستای تثبیت نشان‌های فرهنگی شهر، برنامه‌های اجرایی برای نصب تابلوهای هویت محلات و همچنین نصب تابلوهای هویت پل‌های تاریخی اردبیل در دستور کار قرار گرفته است تا گردشگران و شهروندان با اصالت و پیشینه این بناها بیشتر آشنا شوند.

در این نشست، میرمحمد سیدهاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به اهمیت راهبردی این رویداد، ضمن اعلام حمایت کامل از برنامه های اختصاصی شهرداری، افزود: شورای شهر به عنوان نماینده منتخب مردمی با درک عمیق از نقش فرهنگ در توسعه پایدار، از برنامه های اختصاصی شهرداری و اجرای این برنامه‌های ارزشمند حمایت می‌کند.

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