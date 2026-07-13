انهدام باند سرقت زنجیرهای در بروجرد
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از انهدام باند سرقت زنجیرهای در بروجرد خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان امروز دوشنبه اعلام کرد: در پی وقوع موارد متعدد سرقت کابل، تجهیزات خودرو و همچنین کش روزنی در سطح شهرستان بروجرد، مأموران پلیس آگاهی با ورود به پرونده، اقدامات ویژه و گستردهای را در دستور کار قرار دادند.
کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اجرای اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی ۴ سارق شدند، که پس از هماهنگیهای قضایی، طی یک عملیات ضربتی و دقیق، متهمان را در مخفیگاهشان بازداشت کردند.
در جریان تحقیقات پلیس، متهمان به ۱۲ فقره سرقت اعتراف، همچنین طی بازرسی از مخفیگاه آنان، مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه کشف شد. متهمان پس از تکمیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.