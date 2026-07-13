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معاون آموزش و پرورش لرستان خبر داد؛

اوقات فراغت دانش‌آموزان در استان با محوریت مهارت‌آموزی در بیش از ۶۰۰ پایگاه تابستانی

اوقات فراغت دانش‌آموزان در استان با محوریت مهارت‌آموزی در بیش از ۶۰۰ پایگاه تابستانی
کد خبر : 1812388
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معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان گفت: اوقات فراغت دانش‌آموزان در استان با محوریت مهارت‌آموزی بوده و بیش از ۶۰۰ پایگاه تابستانی میزبان دانش‌آموزان است.

به گزارش ایلنا، حجت مؤمنی روز دوشنبه بیست و دم تیر ماه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان لرستان با شعار «تابستان؛ میدان نقش و اراده، با میدان‌داری نسل بعثت» با تأکید بر اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، اظهار کرد: تابستان فرصتی ارزشمند برای کشف استعدادها، تقویت مهارت‌های زندگی، ارتقای توانمندی‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی دانش‌آموزان است و آموزش و پرورش با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های استان، تلاش می‌کند محیطی پویا، ایمن و اثرگذار برای دانش‌آموزان فراهم کند. 

وی با بیان اینکه برنامه‌های تابستانی امسال بر پایه مشارکت اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت محلات طراحی شده است، افزود: مدارس، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن‌ها، مساجد، سالن‌های ورزشی و سایر مراکز فرهنگی باید به عنوان پایگاه‌های فعال اوقات فراغت، با یکدیگر شبکه‌ای منسجم تشکیل دهند تا زمینه حضور گسترده و هدفمند دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیتی، فرهنگی و مهارتی فراهم شود. 

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فنی و هنری، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، قرآنی و ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی از مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌های تابستانی امسال است و اجرای این برنامه‌ها با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی استان دنبال خواهد شد. 

در ادامه این نشست، نمایندگان نهادهای حاضر ضمن ارائه گزارش از ظرفیت‌ها، امکانات و برنامه‌های پیش‌بینی شده، راهکارهای افزایش مشارکت دانش‌آموزان در پایگاه‌های تابستانی را بررسی و پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها ارائه کردند.

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