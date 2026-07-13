معاون آموزش و پرورش لرستان خبر داد؛
اوقات فراغت دانشآموزان در استان با محوریت مهارتآموزی در بیش از ۶۰۰ پایگاه تابستانی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان گفت: اوقات فراغت دانشآموزان در استان با محوریت مهارتآموزی بوده و بیش از ۶۰۰ پایگاه تابستانی میزبان دانشآموزان است.
به گزارش ایلنا، حجت مؤمنی روز دوشنبه بیست و دم تیر ماه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی فعالیتهای اوقات فراغت دانشآموزان لرستان با شعار «تابستان؛ میدان نقش و اراده، با میدانداری نسل بعثت» با تأکید بر اهمیت غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، اظهار کرد: تابستان فرصتی ارزشمند برای کشف استعدادها، تقویت مهارتهای زندگی، ارتقای توانمندیهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی دانشآموزان است و آموزش و پرورش با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای استان، تلاش میکند محیطی پویا، ایمن و اثرگذار برای دانشآموزان فراهم کند.
وی با بیان اینکه برنامههای تابستانی امسال بر پایه مشارکت اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت محلات طراحی شده است، افزود: مدارس، کانونهای فرهنگی و تربیتی، دارالقرآنها، مساجد، سالنهای ورزشی و سایر مراکز فرهنگی باید به عنوان پایگاههای فعال اوقات فراغت، با یکدیگر شبکهای منسجم تشکیل دهند تا زمینه حضور گسترده و هدفمند دانشآموزان در برنامههای تربیتی، فرهنگی و مهارتی فراهم شود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: آموزش مهارتهای زندگی، مهارتهای فنی و هنری، توسعه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، قرآنی و ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی از مهمترین رویکردهای برنامههای تابستانی امسال است و اجرای این برنامهها با همکاری و همافزایی دستگاههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی استان دنبال خواهد شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان نهادهای حاضر ضمن ارائه گزارش از ظرفیتها، امکانات و برنامههای پیشبینی شده، راهکارهای افزایش مشارکت دانشآموزان در پایگاههای تابستانی را بررسی و پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه بهتر برنامهها ارائه کردند.