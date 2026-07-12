به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بامداد دوشنبه اعلام کرد: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد ۲۲ تیرماه نیز نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

حیاتی ادامه داد: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد، چهار نقطه در شهرستان‌های امیدیه و ماهشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در ادامه با اعلام جزئیات جدید این حوادث اظهار کرد: در ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، نقاطی در شهرستان‌های آبادان و شادگان نیز مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: دستگاه‌های مربوطه در حال ارزیابی اماکن آسیب‌دیده و بررسی خسارات احتمالی هستند و گزارش‌های تکمیلی پس از انجام ارزیابی‌های اولیه متعاقباً اعلام خواهد شد.

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