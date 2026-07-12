معاون سیاسی استاندار خوزستان:
اصابت پرتابههای دشمن به چند نقطه در خوزستان؛ ارزیابی خسارات در حال انجام است
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی به نقاطی در اهواز، بهبهان، دزفول، امیدیه، ماهشهر، آبادان و شادگان خبر داد و اعلام کرد: بررسی خسارات احتمالی این حوادث در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بامداد دوشنبه اعلام کرد: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد ۲۲ تیرماه نیز نقاطی در شهرستانهای بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
حیاتی ادامه داد: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد، چهار نقطه در شهرستانهای امیدیه و ماهشهر هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در ادامه با اعلام جزئیات جدید این حوادث اظهار کرد: در ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، نقاطی در شهرستانهای آبادان و شادگان نیز مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: دستگاههای مربوطه در حال ارزیابی اماکن آسیبدیده و بررسی خسارات احتمالی هستند و گزارشهای تکمیلی پس از انجام ارزیابیهای اولیه متعاقباً اعلام خواهد شد.