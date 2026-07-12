در منطقه ارنگه جاده چالوس حادث شد؛
غرق شدن جوان ۱۸ ساله در رودخانه گوراب/ پیکر قربانی پیدا شد
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از غرقشدن و جانباختن یک جوان ۱۸ ساله در رودخانه روستای گوراب در منطقه ارنگه جاده چالوس خبر داد و گفت: پیکر این فرد پس از عملیات جستوجوی نیروهای آتشنشانی از رودخانه خارج و تحویل عوامل انتظامی شد.
به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از غرقشدن و جانباختن یک جوان ۱۸ ساله در رودخانه روستای گوراب در منطقه ارنگه جاده چالوس خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام غرقشدن فردی در رودخانه روستای گوراب، نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۱۲ آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این جوان ۱۸ ساله به دلیل بیاحتیاطی و ناآشنایی با فنون شنا در رودخانه غرق شده است. نیروهای آتشنشانی پس از آغاز عملیات جستوجو، پیکر وی را از آب خارج کرده و برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل دادند.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به دشواری عملیات گفت: به دلیل صعبالعبور بودن مسیر، آتشنشانان پس از رسیدن به منطقه، حدود ۱۰ دقیقه مسیر را بهصورت پیاده طی کردند تا به محل حادثه دسترسی پیدا کرده و عملیات جستوجو و تفحص را آغاز کنند.
قدمی خاطرنشان کرد: در این عملیات چهار نیروی عملیاتی به همراه یک دستگاه خودروی امدادی حضور داشتند.
وی در پایان از شهروندان خواست هنگام حضور در حاشیه رودخانهها و مناطق گردشگری، به هشدارهای ایمنی توجه کرده و از شنا در رودخانهها، بهویژه در نقاط فاقد ایمنی و نظارت، خودداری کنند.