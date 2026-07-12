تداوم گردوخاک و ماندگاری هوای گرم مهمان این هفته استان مرکزی

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات این خبر و شرایط آب و هوایی استان پرداخته و افزود: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا حاکی از تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور است که این شرایط تا حداقل پایان هفته جاری ادامه‌دار است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، خیزش گردوخاک در بیابان‌های مناطق مرکزی کشور و همچنین گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی، به ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان، دور از انتظار نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و غبارآلود شدن برخی مناطق استان شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بر این اساس، وضعیت جوی این استان در بازه زمانی روزهای آینده و تا پایان هفته جاری عمدتاً صاف تا کمی ابری، همراه با غبار، وزش باد در برخی ساعات و همچنین احتمال وقوع گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مرادی به شرایط دمایی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هوا نشان‌دهنده استقرار الگوی تابستانه در منطقه و در نتیجه تداوم هوای گرم است. انتظار می‌رود دمای هوا تا پایان هفته تغییر محسوسی نداشته باشد و گرمای هوا در سطح این استان ماندگار شود.

وی بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی در شرایط آب و هوایی پیش رو تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، تقاضا می‌شود در زمان افزایش غلظت گردوغبار از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را مدنظر قرار دهند.

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