خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

تداوم گردوخاک و ماندگاری هوای گرم مهمان این هفته استان مرکزی

تداوم گردوخاک و ماندگاری هوای گرم مهمان این هفته استان مرکزی
کد خبر : 1812293
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد که تا پایان هفته جاری، پدیده گردوخاک ناشی از تداوم جریانات شرقی و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، به‌ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان اراک، در این استان تداوم دارد.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات این خبر و شرایط آب و هوایی استان پرداخته و افزود: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا حاکی از تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور است که این شرایط تا حداقل پایان هفته جاری ادامه‌دار است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، خیزش گردوخاک در بیابان‌های مناطق مرکزی کشور و همچنین گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی، به ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان، دور از انتظار نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و غبارآلود شدن برخی مناطق استان شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بر این اساس، وضعیت جوی این استان در بازه زمانی روزهای آینده و تا پایان هفته جاری عمدتاً صاف تا کمی ابری، همراه با غبار، وزش باد در برخی ساعات و همچنین احتمال وقوع گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مرادی به شرایط دمایی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هوا نشان‌دهنده استقرار الگوی تابستانه در منطقه و در نتیجه تداوم هوای گرم است. انتظار می‌رود دمای هوا تا پایان هفته تغییر محسوسی نداشته باشد و گرمای هوا در سطح این استان ماندگار شود.

وی بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی در شرایط آب و هوایی پیش رو تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، تقاضا می‌شود در زمان افزایش غلظت گردوغبار از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل