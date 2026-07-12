فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری کلاهبرداران 2000 میلیارد ریالی در شهرستان اشکذر استان یزد
فرمانده انتظامی استان یزد به دستگیری عاملان یک کلاهبرداری کلان در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: عاملان کلاهبرداری 2000 میلیارد ریالی توسط ماموران پلیس شهرستان اشکذر شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان افزود: در پی دریافت پروندهای مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در شهرستان اشکذر و فرار متهمان به یک مقصد نامعلوم، کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات این شهرستان به بررسی موضوع پرداختند.
وی ادامه داد: ماموران پلیس با تحقیقات شبانهروزی و رصد اطلاعاتی، ردپای کلاهبردار اصلی و همدست وی را در حاشیه شهرستان مشهد شناسایی کرده و با اخذ نیابت قضایی به آن شهر اعزام شده و هر 2 متهم فراری را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: این متهمان با مانورهای متقلبانه و به بهانه سرمایهگذاری، ساختوساز و پرداخت سود کلان، مبلغ 2000 میلیارد ریال را از 40 نفر از شهروندان ساکن شهرستان اشکذر کلاهبرداری کرده بودند.
سردار نگهبان تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. شهروندان از اطمینان به افرادی که وعده پرداخت سود و سرمایهگذاری کلان را میدهند خودداری کرده و به افراد شیاد و کلاهبردار اعتماد نکنند.