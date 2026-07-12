دستگیری کلاهبرداران 2000 میلیارد ریالی در شهرستان اشکذر استان یزد

به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان افزود: در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در شهرستان اشکذر و فرار متهمان به یک مقصد نامعلوم، کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات این شهرستان به بررسی موضوع پرداختند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس با تحقیقات شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی، ردپای کلاهبردار اصلی و همدست وی را در حاشیه شهرستان مشهد شناسایی کرده و با اخذ نیابت قضایی به آن شهر اعزام شده و هر 2 متهم فراری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: این متهمان با مانورهای متقلبانه و به بهانه سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و پرداخت سود کلان، مبلغ 2000 میلیارد ریال را از 40 نفر از شهروندان ساکن شهرستان اشکذر کلاهبرداری کرده بودند.

سردار نگهبان تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. شهروندان از اطمینان به افرادی که وعده پرداخت سود و سرمایه‌گذاری کلان را می‌دهند خودداری کرده و به افراد شیاد و کلاهبردار اعتماد نکنند.

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