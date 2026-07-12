بازگشت دو عضو شورای شهر شیراز بار دیگر متوقف شد/ صحن علنی به حد نصاب نرسید

به گزارش ایلنا، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عصر امروز یکشنبه با تشریح آخرین روند حقوقی این پرونده اظهار کرد: در پی حکمی که پیش‌تر صادر شده بود و با توجه به نواقص موجود در پرونده، هیأت حل اختلاف استان رأی به امکان بازگشت دو عضو شورا صادر کرد.

ابراهیم حسینی افزود: بر همین اساس، استاندار فارس نیز پایان مأموریت اعضای جایگزین را ابلاغ کرد و شورای شهر مطابق قانون، نامه بازگشت به کار این دو عضو را صادر کرد و آنان فعالیت خود را در شورای شهر از سر گرفتند.

وی ادامه داد: پس از بازگشت این دو عضو، انجمن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این موضوع در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد و موفق به دریافت دستور موقت شد. در ادامه نیز شعبه رسیدگی‌کننده، رأی هیأت مرکزی را مورد تأیید قرار داد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پس از آن، شاکی پرونده با درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس دیوان خواستار بازنگری در موضوع شد؛ درخواستی که مورد پذیرش قرار گرفت و وزارت کشور نیز برای تعیین تکلیف نحوه اجرای رأی، استعلام رسمی از دیوان عدالت اداری انجام داد.

به گفته حسینی، دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام وزارت کشور اعلام کرد با پذیرش اعمال ماده ۷۹، رأی قبلی نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه نخست ارجاع شده است؛ موضوعی که در نهایت به صدور اجراییه جدید منجر شد.

وی با اشاره به نامه فوری وزارت کشور در روز جاری تصریح کرد: در این نامه که به استانداری فارس و فرمانداری شیراز ارسال شده، بر لازم‌الاجرا بودن اجراییه دیوان عدالت اداری تأکید و اعلام شده است که استنکاف از اجرای آن می‌تواند مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی را در پی داشته باشد.

حسینی افزود: پس از دریافت این نامه، موضوع با فرمانداری شیراز و استانداری فارس مورد بررسی قرار گرفت و هر دو مرجع تأکید کردند که تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، امکان حضور این دو عضو در جلسات شورا وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ابلاغیه مذکور در ابتدای جلسه علنی امروز به شورای شهر رسید و بر اساس تکلیف قانونی به اعضا اعلام شد. شورای شهر در قبال احکام و ابلاغیه‌های مراجع قانونی اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارد و موظف به اجرای آن‌هاست.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: با عدم حضور این دو عضو، تعداد اعضای حاضر به حد نصاب قانونی نرسید و در نتیجه جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل نشد و بررسی دستورکارها به زمان دیگری موکول شد.

حسینی در پایان تصریح کرد: شورای شهر از ابتدای این پرونده تلاش کرده است صرفاً در چارچوب قانون، آرای مراجع ذی‌صلاح و مکاتبات رسمی دستگاه‌های مسئول عمل کند و در این پرونده نیز تمامی اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای تکالیف قانونی بوده است.

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