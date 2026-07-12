یک کشته دستاورد حادثه رانندگی واژگونی پژو 206 در آزادراه زنجان - قزوین

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در مسیر شمالی آزادراه زنجان - قزوین حد فاصل هیدج به صائین قلعه‌بنا، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله عوامل انتظامی شهرستان ابهر برای بررسی موضوع به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به دلایل نامعلومی واژگون شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در استان زنجان اظهار داشت: در این حادثه متاسفانه راننده خودرو که فرد 32 ساله بوده به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان خود را از دست داده است. علت تامه حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

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