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تأکید فرماندار اردبیل بر روان‌سازی ترافیک و ضرورت استقرار پلیس راهور در شهر هیر

تأکید فرماندار اردبیل بر روان‌سازی ترافیک و ضرورت استقرار پلیس راهور در شهر هیر
کد خبر : 1812217
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فرماندار شهرستان اردبیل در جلسه بررسی وضعیت ترافیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری هیر، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و عملیاتی جهت روان‌سازی تردد در این شهر گردشگری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که با هدف ارتقای امنیت ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهروندان و گردشگران برگزار شد، فرماندار اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه شهر هیر به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان وکشور، اظهار داشت: «با توجه به افزایش حجم ترددها در فصول گردشگری و لزوم حفظ ایمنی مسافران و اهالی، ساماندهی ترافیک شهری هیر به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است.»

فرزاد قلندری در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت حضور نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی در این منطقه تصریح کرد: «اختصاص زمین مناسب برای احداث ساختمان پاسگاه پلیس راهور در شهر هیر یک ضرورت غیرقابل انکار است. دستگاه‌های متولی، به‌ویژه شهرداری و اداره راه و شهرسازی، موظف‌اند با همکاری یکدیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به جانمایی و تخصیص زمین مورد نیاز اقدام کنند تا شاهد استقرار کامل پلیس راهور و انتظام‌بخشی به ترافیک شهری باشیم.

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