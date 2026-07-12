به گزارش ایلنا، عوض نخست در مجمع انتخاباتی هیأت پزشکی ورزشی استان که با حضور غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، اعضای مجمع برگزار شد، با تبریک انتخاب دکتر مجید محمد غریبانی به عنوان رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین از خدمات دکتر نورالله‌زاده، رئیس پیشین هیأت پزشکی ورزشی استان، قدردانی کرد و گفت: ایشان سال‌های ارزشمندی از عمر خود را صرف خدمت به ورزش استان کردند و اقدامات مؤثری در حوزه تجهیز و توسعه خدمات پزشکی ورزشی به انجام رساندند که شایسته قدردانی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به فعالیت بیش از ۷۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در استان، بر تشدید بازرسی و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: انتظار داریم هیأت پزشکی ورزشی با برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر بر باشگاه‌های خصوصی و همچنین پایش وضعیت سلامت ورزشکاران، به‌ویژه ورزشکاران قهرمانی، را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

نخست از آمادگی اداره‌کل ورزش و جوانان برای اجرای ماده ۲۷ خبر داد و تصریح کرد: اداره‌کل آمادگی دارد زمینی را در یکی از بهترین مجموعه‌های ورزشی استان در قالب ماده ۲۷ و با مشارکت بلندمدت در اختیار هیأت پزشکی ورزشی قرار دهد تا ساختمان اختصاصی این هیأت احداث و خدمات تخصصی پزشکی ورزشی در فضایی مناسب به جامعه ورزش ارائه شود.

وی تقویت ساختار هیأت‌های پزشکی ورزشی شهرستان‌ها را از دیگر اولویت‌های این مجموعه برشمرد و گفت: لازم است با ساماندهی و فعال‌سازی هیأت‌های شهرستانی، استفاده از ظرفیت پزشکان معتمد و تعامل نزدیک با ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، خدمات پزشکی ورزشی در سراسر استان توسعه یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در پایان بر تعامل سه‌جانبه میان اداره‌کل ورزش و جوانان، فدراسیون پزشکی ورزشی و هیأت پزشکی ورزشی استان تأکید کرد و افزود: با همدلی و همکاری این سه مجموعه و همچنین حمایت استانداری اردبیل، می‌توان زیرساخت‌های مورد نیاز این هیأت را توسعه داد و خدمات پزشکی ورزشی را به سطح مطلوب‌تری رساند. وی ابراز امیدواری کرد این تعامل، زمینه‌ساز ارتقای سلامت ورزشکاران و توسعه هرچه بیشتر ورزش استان باشد.

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