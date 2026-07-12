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تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس

تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
کد خبر : 1812215
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از بررسی و تعیین تکلیف ۲۴ پرونده مربوط به طرح‌های وابسته به کشاورزی در جلسه کمیسیون ماده ۲ خبر داد و تاکید کرد که این تصمیمات در چارچوب دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی استان اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، نبی‌الله یزدی با اشاره به برگزاری این کمیسیون با حضور اعضای مرتبط اظهار کرد: ۲۴ پرونده ارسالی مربوط به طرح‌های وابسته به بخش کشاورزی با دقت بررسی و وضعیت آن‌ها نهایی شده است.

وی تصریح کرد: درخواست‌های ارسال شده از شهرستان‌های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت تا بر اساس ضوابط و مقررات جاری تصمیم‌گیری شود.

این مقام مسئول افزود: هدف اصلی از این تصمیم‌گیری‌ها تسهیل روند سرمایه‌گذاری حمایت از بخش تولید و تسریع در اجرای طرح‌های کلیدی کشاورزی است.

یزدی با تاکید بر نقش کمیسیون در رفع موانع اجرایی گفت: که این اقدامات مستقیماً با هدف حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت امور اراضی در حمایت از سرمایه‌گذاران بیان کرد: این مجموعه با هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط و با رعایت دقیق تمامی ضوابط قانونی زمینه تأمین زمین مورد نیاز سرمایه‌گذاران واجد شرایط را فراهم می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: ایجاد بستر مناسب برای تأمین اراضی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری افزایش سطح تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی استان فارس دنبال می‌شود و مدیریت امور اراضی از تمامی ظرفیت‌ها برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای استان استفاده خواهد کرد.

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