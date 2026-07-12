کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پاسارگاد، از کشف یک محراب تاریخی در جریان عملیات ساماندهی و مرمت کاروانسرای محوطه جهانی پاسارگاد خبرداد.
وی با تأکید بر اهمیت این یافته، اظهار داشت: این محراب از نظر معماری و ویژگیهای هنری دارای اهمیت فراوانی است و میتواند اطلاعات تازهای درباره پیشینه مذهبی، تحولات تاریخی و سبک معماری در این محوطه جهانی ارائه دهد.
ئیس اداره میراث فرهنگی پاسارگاد تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان متخصص در حال انجام مطالعات تکمیلی، شامل مستندنگاری دقیق، آسیبشناسی و بررسیهای تطبیقی هستند تا دوره تاریخی دقیق ساخت و کاربری اصلی این محراب مشخص گردد.
به گفته متخصصان، مهارت بالای سازندگان در اجرای عناصر تزئینی این اثر، نشاندهنده جایگاه ویژهی این بنا در ساختار معماری محوطه است.
عابدی در پایان بر لزوم حفاظت حداکثری از این اثر تأکید کرد و افزود: عملیات حفاظت اضطراری و مستندسازی با رعایت کامل استانداردهای بینالمللی در حال انجام است تا از هرگونه آسیب احتمالی به این اثر جلوگیری شود. نتایج نهایی و تحلیلهای تخصصی این کشف، پس از تکمیل مطالعات منتشر خواهد شد.