هیچ تخلف ساختمانی و سد معبری نباید از چشم مدیریت شهری پنهان بماند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا بیاتی در جلسه ۴۲۶ این شورا با تأکید بر ارتقای سطح نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی، خواستار رصد مستمر تمامی پروانه های ساختمانی از ابتدای اجرا شد تا از بروز تخلفات و نارضایتی های مردمی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در سطح شهر گفت: نظارت دقیق و مستمر توسط شهرداری و نظام مهندسی از همان آغاز ساختوساز ضروری است تا ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و زیباییمنظر، از شکلگیری اختلافات جلوگیری شود.

بیاتی با انتقاد از سد معبر در پیاده روها و معابر عمومی، این اقدام را خلاف قانون و شرع و باعث تضییع حقوق عمومی خواند و بر برخورد جدی و مستمر با این پدیده تأکید کرد.

نائب رئیس شورا ی اسلامی شهر شهرکرد همچنین بر نظارت میدانی اعضای شورا در تمام مراحل پروژه های عمرانی و خدماتی تأکید کرد و افزود: اطلاع رسانی به موقع شهرداری به کمیسیون های تخصصی شورا و هماهنگی بیشتر، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت پروژه ها و جلوگیری از دوباره کاری دارد.

بیاتی با اشاره به ضرورت صیانت از اموال و اسناد شهرداری، خواستار پیگیری حقوقی برای تعیین تکلیف اراضی و املاکی شد که در اختیار سایر نهادها می باشد.

وی همچنین بر ساماندهی و ثبت الکترونیکی اسناد اداری و ملکی شهرداری تأکید کرد و پیشنهاد داد از تجربه نیروهای باسابقه و بازنشسته برای طبقه بندی اسناد قدیمی استفاده شود تا دسترسی به پرونده های حقوقی تسهیل گردد.

بیاتی اجرای دقیق ضوابط شهرسازی، مقابله با تخلفات ساختمانی و سد معبر، تقویت نظارت شورا و صیانت از اموال شهرداری را از مهمترین الزامات مدیریت شهری برای حفظ حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات در شهرکرد برشمرد.

محکومیت جنایات استکبار توسط شورای اسلامی شهر شهرکرد؛ تأکید بر پرداخت مطالبات کارگران شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در جلسه ۴۲۶ این شورا با گرامیداشت یاد رهبر شهید، حضور بی‌نظیر مردم در آیین تشییع پیکر مطهر ایشان را نماد وحدت، ولایتمداری و اقتدار ملی توصیف کرد.

ماشالله ایزدی با محکومیت شدید جنایات استکبار جهانی و صهیونیسم علیه زیرساخت‌ها و مردم ایران، اعلام کرد شورای شهرکرد با تمام ظرفیت برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی آماده همکاری و فداکاری است.

وی با اشاره به جنگ روانی دشمن برای ایجاد تفرقه، خاطرنشان کرد ملت ایران با حضور آگاهانه خود این توطئه‌ها را خنثی کرده و در دفاع از استقلال و آرمان‌های انقلاب تردید نخواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری و شفافیت را حیاتی خواند و بر تعامل مستمر مدیریت شهری با خبرنگاران تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات معوق برخی کارگران حوزه خدمات شهری، از شهردار شهرکرد خواست هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت حقوق و دغدغه‌های این قشر زحمتکش اقدام کند.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد: نظارت میدانی بر پروژه‌های شهری تشدید می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در جلسه ۴۲۶ این شورا بر ضرورت نظارت مستمر و میدانی بر همه پروژه‌های شهری تأکید کرد و گفت: اعضای شورا باید در حوزه‌های عمران، شهرسازی، فضای سبز، حمل‌ونقل، املاک و آرامستان به‌صورت عینی و پیوسته حضور یابند تا مشکلات در مراحل اولیه شناسایی و رفع شود.

مصطفی حیدری افزود: اگر در بازدیدها با هرگونه نقص یا ایرادی مواجه شویم، بلافاصله موضوع را با مدیران مربوطه در میان می‌گذاریم تا پیش از تحمیل هزینه‌های اضافی، اصلاحات انجام و پروژه‌ها با بالاترین کیفیت به شهروندان تحویل داده شوند.

وی با بیان اینکه نظارت دقیق شورا، بار مسئولیت‌های اجرایی را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: تعامل مستمر میان شورا، شهرداری و مدیران اجرایی، روند پروژه‌ها را شفاف‌تر کرده و رضایت شهروندان را به همراه دارد.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد ساماندهی اسناد و مدارک شهرداری را گامی مهم در حفظ مستندات مدیریت شهری دانست و خاطرنشان کرد: طبقه‌بندی و آرشیو منظم اسناد قدیمی، دسترسی به مدارک حقوقی و ملکی را تسهیل و از بروز مشکلات در پیگیری امور جلوگیری می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم نظارت میدانی بر پروژه‌های عمرانی و خدماتی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی میان شورا، شهرداری و مدیران اجرایی، این پروژه‌ها با کیفیت مطلوب، سرعت مناسب و رعایت کامل استانداردهای فنی به بهره‌برداری برسند.

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