رئیس اتاق بازرگانی فارس:
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است /توقف واردات بدون انتقال ارز به تولید آسیب میزند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت تمدید مصوبه شعام در زمینه واردات بدون انتقال ارز، گفت: تداوم این مصوبه نقش مهمی در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال، کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی دارد و عدم تمدید آن میتواند تولید و سرمایهگذاری را با چالشهای جدی مواجه کند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در یکصد و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با تأکید بر اهمیت مصوبه شعام، بیان کرد: حذف یا توقف این سازوکار میتواند به شدت بر وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی تأثیر بگذارد.
وی افزود: بسیاری از بنگاهها برای تأمین نیازهای ارزی خود به منابع ارزی خارج از کشور یا سرمایههای شخصی متکی هستند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی کمک میکند، بلکه به بنگاهها این امکان را میدهد تا به راحتی نیازهای خود را تأمین کرده و به تولید ادامه دهند.
حمیدیان با استناد به آمارهای اقتصادی اظهارداشت: طبق بررسیهای اخیر، بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در استان فارس به تأمین مواد اولیه و قطعات از خارج از کشور وابسته هستند. در شرایط فعلی، عدم تمدید این مصوبه میتواند به کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش بیکاری منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین به تأثیرات مثبت تمدید این مصوبه بر رقابتپذیری صنایع اشاره و اضافه کرد: با کاهش هزینههای تولید، بنگاهها قادر خواهند بود قیمت تمامشده کالاها را کنترل کنند و این امر به نفع مصرفکنندگان نیز خواهد بود. بهعلاوه، با حفظ رقابتپذیری، صنایع فارس میتوانند سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، فعالان بخش خصوصی باید از حمایتهای مؤثر دولت بهرهمند شوند.
او گفت: انتظار میرود که دولت برای صادرکنندگان خوشحساب و بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط پس از جنگ رمضان با محدودیتهای عملیاتی مواجه شدهاند، فرصتهای زمانی بیشتری فراهم کند و تسهیلات قانونی و سازوکارهای جایگزین را در نظر گیرد.
حمیدیان تصریح کرد: تجارب کشورهای دیگر در مواجهه با بحرانهای اقتصادی نشان میدهد که همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی میتواند منجر به ایجاد راهکارهای مؤثری برای رفع چالشها شود به عنوان مثال، در کشورهای آسیای شرقی، سیاستهای حمایتی مشابهی در زمانهای بحرانی به اجرا درآمد که منجر به تسریع در فرآیند بهبود اقتصادی شد.
درادامه این جلسه استاندار فارس نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و حفظ اشتغال، گفت: در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستهای تجاری و ارزی نیاز دارند. تمدید مصوبه واردات بدون انتقال ارز میتواند از ایجاد وقفه در تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع جلوگیری کرده و امنیت سرمایهگذاری و تولید را تقویت کند.
حسینعلی امیری افزود: استان فارس با برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی و صادراتی، نیازمند اتخاذ تصمیماتی است که روند تولید و تجارت را تسهیل کرده و از افزایش هزینههای بنگاههای اقتصادی جلوگیری کند.
همچنین کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع استان، گفت: تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به تأمین مستمر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز است. هرگونه وقفه در فرآیند واردات میتواند زنجیره تولید را مختل کرده و آثار آن به سرعت در بازار نمایان شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد تمدید این مصوبه با هدف جلوگیری از بروز مشکلات در بخش تولید، حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت تولید به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.
در ادامه این جلسه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز بر اهمیت ثبات در مقررات تجاری تأکید کرد و گفت: ثبات رویهها و پیشبینیپذیر بودن مقررات، یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است. هرگونه تصمیم در این حوزه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تولید، صادرات و تأمین بازار داخلی اتخاذ شود.
همچنین مدیرکل گمرکات استان هم گفت: تمدید این مصوبه میتواند ضمن تسهیل تشریفات تجاری، از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور جلوگیری کرده و سرعت تأمین نیاز واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
در ادامه این جلسه، نادر حسینی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان فارس، به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدیریت بازار ارز کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی، شرایط ویژه ناشی از تحولات اخیر منطقه و آثار آن بر تجارت خارجی را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای ارائهشده از سوی استانها و تشکلهای اقتصادی درباره تمدید مهلتها، تسهیل فرآیندها و رفع موانع اجرایی را در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی بررسی خواهد کرد.