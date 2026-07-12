در همین راستا، مشترکان می‌توانند برای مشاهده برنامه خاموشی‌ها و دریافت آخرین اطلاعیه‌ها به وب‌سایت رسمی https://shirazedc.co.ir مراجعه کنند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرده است به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات غیرهمسان و ایجاد سردرگمی، از هرگونه اطلاع‌رسانی خارج از مسیرهای رسمی اعلام‌شده خودداری خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان درخواست شده است برای اطلاع از خاموشی‌های احتمالی و دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها، تنها از درگاه‌های رسمی معرفی‌شده استفاده کنند.

همچنین طبق اعلام این شرکت، استعلام برنامه خاموشی از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن در درگاه‌های رسمی امکان‌پذیر است و اطلاع‌رسانی خاموشی‌های با برنامه و اضطراری بر اساس شناسه قبض، از طریق نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» و بازوی آن در پیام‌رسان بله به صورت الزامی انجام خواهد شد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز از شهروندان خواست با دنبال کردن کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی، اخبار و برنامه‌های مرتبط با مدیریت مصرف و خاموشی‌های احتمالی را از منابع معتبر دریافت کنند.