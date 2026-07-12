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کاهش ۲۰درصدی تولید گیلاس در اشنویه/۸۰ درصد گیلاس این شهرستان راهی بازارهای صادراتی می‌شود

کاهش ۲۰درصدی تولید گیلاس در اشنویه/۸۰ درصد گیلاس این شهرستان راهی بازارهای صادراتی می‌شود
کد خبر : 1812112
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رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اعلام اینکه حدود ۸۰ درصد گیلاس تولیدی این شهرستان به بازارهای خارجی، به‌ویژه کشورهای اوراسیا صادر می‌شود، گفت: با وجود کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید به دلیل شرایط نامساعد جوی در زمان گل‌دهی، کیفیت گیلاس اشنویه همچنان در سطح مطلوب قرار دارد و بازارپسندی این محصول حفظ شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالخالق جوانمردی اظهار کرد: امسال با وجود بارش‌های مناسب، اختلال در فرآیند تلقیح گل‌ها موجب کاهش عملکرد باغ‌های گیلاس شده، اما کیفیت محصول تولیدی همچنان مطلوب است و بخش عمده آن به بازارهای صادراتی راه پیدا می‌کند.

وی افزود: گیلاس تک‌دانه اشنویه در کنار ارقامی مانند تک‌دانه مشهد، زرد دانشکده و خوشه‌ای، از مرغوب‌ترین ارقام گیلاس کشور به شمار می‌رود و همین ویژگی‌ها باعث شده اشنویه به عنوان پایتخت گیلاس ایران شناخته شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به مصرف محدود سموم در باغ‌های این شهرستان تصریح کرد: شرایط اقلیمی مناسب، سابقه طولانی کشت و رعایت اصول تولید، محصولی با کیفیت بالا و مورد استقبال بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

جوانمردی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال بین چهار تا پنج هزار تن گیلاس از باغ‌های اشنویه برداشت شود، گفت: این میزان حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین سال‌های گذشته است.

وی علت کاهش تولید را بارندگی همزمان با دوره گل‌دهی، نوسانات دمای شب و روز، افزایش رطوبت و ایجاد اختلال در فرآیند تلقیح گل‌ها عنوان کرد و افزود: در سال‌های معمول از هر هکتار باغ بارور گیلاس در این شهرستان به طور میانگین هفت تا هشت تن محصول برداشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه ادامه داد: فصل برداشت گیلاس تا پایان تیرماه ادامه دارد و در حال حاضر یک‌هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گیلاس است که از این میزان، ۳۸۰ هکتار بارور و ۶۲۰ هکتار غیربارور هستند.

وی تأکید کرد: با وجود کاهش عملکرد، کیفیت مطلوب و قابلیت صادراتی گیلاس اشنویه، جایگاه این محصول را در بازارهای داخلی و کشورهای اوراسیا حفظ کرده است.

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