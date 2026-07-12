کاهش ۲۰درصدی تولید گیلاس در اشنویه/۸۰ درصد گیلاس این شهرستان راهی بازارهای صادراتی میشود
رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اعلام اینکه حدود ۸۰ درصد گیلاس تولیدی این شهرستان به بازارهای خارجی، بهویژه کشورهای اوراسیا صادر میشود، گفت: با وجود کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید به دلیل شرایط نامساعد جوی در زمان گلدهی، کیفیت گیلاس اشنویه همچنان در سطح مطلوب قرار دارد و بازارپسندی این محصول حفظ شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالخالق جوانمردی اظهار کرد: امسال با وجود بارشهای مناسب، اختلال در فرآیند تلقیح گلها موجب کاهش عملکرد باغهای گیلاس شده، اما کیفیت محصول تولیدی همچنان مطلوب است و بخش عمده آن به بازارهای صادراتی راه پیدا میکند.
وی افزود: گیلاس تکدانه اشنویه در کنار ارقامی مانند تکدانه مشهد، زرد دانشکده و خوشهای، از مرغوبترین ارقام گیلاس کشور به شمار میرود و همین ویژگیها باعث شده اشنویه به عنوان پایتخت گیلاس ایران شناخته شود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به مصرف محدود سموم در باغهای این شهرستان تصریح کرد: شرایط اقلیمی مناسب، سابقه طولانی کشت و رعایت اصول تولید، محصولی با کیفیت بالا و مورد استقبال بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرده است.
جوانمردی با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال بین چهار تا پنج هزار تن گیلاس از باغهای اشنویه برداشت شود، گفت: این میزان حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین سالهای گذشته است.
وی علت کاهش تولید را بارندگی همزمان با دوره گلدهی، نوسانات دمای شب و روز، افزایش رطوبت و ایجاد اختلال در فرآیند تلقیح گلها عنوان کرد و افزود: در سالهای معمول از هر هکتار باغ بارور گیلاس در این شهرستان به طور میانگین هفت تا هشت تن محصول برداشت میشود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه ادامه داد: فصل برداشت گیلاس تا پایان تیرماه ادامه دارد و در حال حاضر یکهزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گیلاس است که از این میزان، ۳۸۰ هکتار بارور و ۶۲۰ هکتار غیربارور هستند.
وی تأکید کرد: با وجود کاهش عملکرد، کیفیت مطلوب و قابلیت صادراتی گیلاس اشنویه، جایگاه این محصول را در بازارهای داخلی و کشورهای اوراسیا حفظ کرده است.