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مدیرکل فنی وحرفه‌ای استان:

گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است

گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است
کد خبر : 1812107
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مدیرکل فنی وحرفه‌ای استان گلستان گفت: گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است و در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، حمزه کرایلو اظهار کرد: گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است. این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای مهارتی از سنین پایین و فراهم کردن مسیر حضور آنان در اردوهای تیم ملی مهارت و رقابت‌های جهانی برگزار می‌شود. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان گفت: این مسابقات در پنج رشته «توسعه نرم‌افزار»، «توسعه نرم‌افزارهای تلفن همراه»، «فناوری‌های وب»، «طراحی گرافیک» و «نقشه‌کشی معماری با نرم‌افزار اتوکد» برگزار می‌شود. 

کرایلو همچنین از همکاری استانداری، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بخش خصوصی و شرکت‌های فناوری برای برگزاری این رویداد ملی خبر داد و گفت: حضور صنایع و شرکت‌ها در کنار آموزش‌های مهارتی می‌تواند حلقه اتصال آموزش به اشتغال را تکمیل کند. 

وی افزود: گلستان در این دوره با هفت نماینده حضور دارد و امیدواریم نمایندگان استان بتوانند با کسب موفقیت، جایگاه گلستان را در حوزه مهارت‌های فناورانه ارتقا دهند. نفرات برتر آن پس از طی مراحل تخصصی، شانس حضور در تیم ملی مهارت و رقابت‌های جهانی را خواهند داشت.

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