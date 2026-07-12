مدیرکل فنی وحرفهای استان:
گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است
مدیرکل فنی وحرفهای استان گلستان گفت: گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است و در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از گلستان، حمزه کرایلو اظهار کرد: گلستان از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه میزبان چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور است. این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای مهارتی از سنین پایین و فراهم کردن مسیر حضور آنان در اردوهای تیم ملی مهارت و رقابتهای جهانی برگزار میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان گفت: این مسابقات در پنج رشته «توسعه نرمافزار»، «توسعه نرمافزارهای تلفن همراه»، «فناوریهای وب»، «طراحی گرافیک» و «نقشهکشی معماری با نرمافزار اتوکد» برگزار میشود.
کرایلو همچنین از همکاری استانداری، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بخش خصوصی و شرکتهای فناوری برای برگزاری این رویداد ملی خبر داد و گفت: حضور صنایع و شرکتها در کنار آموزشهای مهارتی میتواند حلقه اتصال آموزش به اشتغال را تکمیل کند.
وی افزود: گلستان در این دوره با هفت نماینده حضور دارد و امیدواریم نمایندگان استان بتوانند با کسب موفقیت، جایگاه گلستان را در حوزه مهارتهای فناورانه ارتقا دهند. نفرات برتر آن پس از طی مراحل تخصصی، شانس حضور در تیم ملی مهارت و رقابتهای جهانی را خواهند داشت.