هوای تابستانه از روز سه شنبه در اردبیل حاکم می شود

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های عددی پیش بینی وضع هوا، تا پایان هفته جاری، جو استان اردبیل در اغلب ساعات پایدار پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: طی این مدت، استقرار جریانات شمالی بر روی منطقه تداوم خواهد داشت و شرایط برای شکل‌گیری ناپایداری‌های مؤثر جوی فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه انتظار وقوع بارندگی در سطح استان وجود ندارد، افزود: تنها پدیده قابل توجه، تشکیل مه رقیق صبحگاهی و ابرهای کم‌ارتفاع در برخی نواحی مستعد، به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، خواهد بود که با افزایش تابش خورشید و گرم شدن لایه‌های نزدیک سطح زمین به‌تدریج از بین می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل وزش باد غالباً از سمت شمال‌شرق تا جنوب‌شرق و با سرعت ملایم تا متوسط را در این مدت پیش‌بینی کرد و گفت: در ساعات بعدازظهر، به‌دلیل تشدید گرادیان فشاری و فرآیندهای محلی، افزایش موقتی سرعت باد در برخی مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

کوهی ادامه داد: امروز نیز در پی تقویت موقت جریانات شمالی، کاهش نسبی دمای هوا رخ خواهد داد؛ اما این کاهش موقتی بوده و از روز دوشنبه، همزمان با تضعیف جریانات شمالی و تقویت استقرار پرارتفاع جنب‌حاره‌ای، روند افزایشی دما در سطح استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: از روز سه‌شنبه، با نفوذ و استقرار گسترده‌تر توده هوای گرم، شرایط کاملاً تابستانه در سراسر استان حاکم خواهد شد و افزایش محسوس دما اغلب مناطق را در بر خواهد گرفت که پیش‌بینی می‌شود سه‌شنبه گرم‌ترین روز این دوره باشد؛ به‌طوری‌که بیشینه دما در شهرستان‌های شمالی استان و شهرستان کوثر به حدود ۳۸ تا ۴3 درجه سلسیوس برسد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه از روز چهارشنبه نیز با تضعیف نسبی توده هوای گرم، روند کاهش تدریجی دما آغاز خواهد شد، گفت: با توجه به تداوم هوای گرم، احتمال تنش حرارتی در گلخانه‌ها و واحدهای مرغداری، افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های دارای پوشش گیاهی خشک، گرمازدگی و آفتاب‌سوختگی در فعالیت‌های فضای باز و همچنین افزایش مصرف آب و برق وجود دارد.

کوهی اضافه کرد: مدیریت مصرف آب و حامل‌های انرژی، پرهیز از حضور غیرضروری در فضای باز طی ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) و خودداری از هرگونه اقدامی که احتمال بروز آتش‌سوزی در مراتع را افزایش دهد، توصیه می‌شود.

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