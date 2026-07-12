امحای یک تن مواد مخدر کشفشده در دزفول؛ کشف ۲۰۶ قبضه سلاح طی ماههای اخیر
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از امحای یک تن انواع مواد مخدر کشفشده توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد و گفت: این محمولهها در راستای اجرای طرح پاکسازی و آرامش مناطق آلوده به مواد مخدر و پس از کشفیات شش ماه گذشته امحا شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عزیز مرداس از امحای یک تن انواع مواد مخدر کشفشده توسط ماموران انتظامی دزفول خبر داد و گفت: این اقدام روز یکشنبه و در راستای اجرای طرح پاکسازی و آرامش مناطق آلوده به مواد مخدر در ستاد فرماندهی انتظامی دزفول انجام شد.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در حاشیه مراسم امحای این مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان مواد مخدر حاصل تلاش شبانهروزی ماموران انتظامی شهرستان دزفول طی شش ماه گذشته است.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، بهویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، افزود: در این مدت همچنین ۲۰۶ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری از مخلان نظم و امنیت در شهرستان کشف و ضبط شده است.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با اشاره به روند اقدامات انتظامی در شهرستان گفت: میزان کشفیات مواد مخدر و سلاح در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و در مقابل، آمار سرقتها کاهش داشته که این موضوع بیانگر تلاش نیروهای انتظامی با پشتیبانی دادستانی و شورای تأمین شهرستان است.
مرداس با اشاره به ظرفیتهای گردشگری دزفول تصریح کرد: ماموران انتظامی با وجود محدودیت امکانات، خدمات گستردهای به شهروندان ارائه میدهند و تلاشهای آنان شایسته قدردانی است.