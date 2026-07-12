به گزارش ایلنا از خوزستان، عزیز مرداس از امحای یک تن انواع مواد مخدر کشف‌شده توسط ماموران انتظامی دزفول خبر داد و گفت: این اقدام روز یکشنبه و در راستای اجرای طرح پاکسازی و آرامش مناطق آلوده به مواد مخدر در ستاد فرماندهی انتظامی دزفول انجام شد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در حاشیه مراسم امحای این مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان مواد مخدر حاصل تلاش شبانه‌روزی ماموران انتظامی شهرستان دزفول طی شش ماه گذشته است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، افزود: در این مدت همچنین ۲۰۶ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری از مخلان نظم و امنیت در شهرستان کشف و ضبط شده است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با اشاره به روند اقدامات انتظامی در شهرستان گفت: میزان کشفیات مواد مخدر و سلاح در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و در مقابل، آمار سرقت‌ها کاهش داشته که این موضوع بیانگر تلاش نیروهای انتظامی با پشتیبانی دادستانی و شورای تأمین شهرستان است.

مرداس با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری دزفول تصریح کرد: ماموران انتظامی با وجود محدودیت امکانات، خدمات گسترده‌ای به شهروندان ارائه می‌دهند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

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