رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
پیشبینی برداشت ۳۵۰ هزار تن سیبزمینی بهاره در همدان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: با استفاده از ارقام زودرس و مدیریت بهینه منابع آب، آماده برداشت ۳۵۰ هزار تن سیبزمینی بهاره هستیم.
به گزارش ایلنا از همدان، حمزه خانجانی افشار پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات جهاد کشاورزی اظهار کرد: سطح زیر کشت محصول سیبزمینی در فصل بهاره استان همدان به ۸۵۰۰ هکتار میرسد که انتظار میرود حاصل آن حدود ۳۵۰ هزار تن محصول باکیفیت باشد.
وی با بیان اینکه برداشت سیبزمینیهای فصل بهاره از ۱۵ تیرماه آغاز شده و تا ۱۵ مردادماه ادامه خواهد داشت گفت: از اسفندماه تا تیرماه، تمام مراحل کشت و رسیدن محصول با نظارت دقیق کارشناسان دنبال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مقابله با تنش آبی، بر ضرورت استفاده از ارقام زودرس تأکید کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی سیاستهای ما در این فصل، استفاده از ارقامی است که نیاز آبی کمتری داشته باشند.
وی اضافه کرد: با استفاده از نهادههای علمی و کودهای ریزمغذی، تلاش شده تا ضمن کاهش مصرف آب، بازدهی و کیفیت محصول ارتقا یابد.خانجانیافشار کاهش مصرف آب در کنار افزایش بهرهوری را از اولویتهای اصلی در مدیریت بحران کمآبی دانست و با اشاره به تنوع اقلیمی و جغرافیایی استان همدان، این استان را قطب اول تولید سیبزمینی در ایران عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: همدان به دلیل تنوع اقلیمی، هم در محصولات پاییزه و هم در محصولات بهاره پیشتاز است و مجموع تولید سالانه سیبزمینی در این استان به حدود ۸۵۰ هزار تن میرسد که نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان همچنین به اهمیت نقش آموزش و ترویج در افزایش کیفیت و کمیت محصولات اشاره کرد و افزود: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و مدیریتهای مستقر در شهرستانها، بهطور مستمر در مزارع حضور یافته و با انتقال دانش علمی به کشاورزان، ضریب نفوذ دانش را افزایش میدهند که این امر منجر به ارتقای بهرهوری و کیفیت محصول نهایی میشود.
وی با اطمینانبخشی به مصرفکنندگان و فعالان بازار، اظهار داشت: با توجه به عملکرد مطلوب مزارع، قریب به ۳۵۰ هزار تن سیبزمینی بهاره وارد بازار خواهد شد و هیچگونه کمبودی در عرضه این محصول در بازار نخواهیم داشت.