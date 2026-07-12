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سردار هداوند خبر داد:

سارق حرفه‌ای خودرو در کرج دستگیر شد/متهم با بیش از ۸۰۰ پرونده سرقت روبه‌رو است

سارق حرفه‌ای خودرو در کرج دستگیر شد/متهم با بیش از ۸۰۰ پرونده سرقت روبه‌رو است
کد خبر : 1812084
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فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک سارق حرفه‌ای خودرو در کرج خبر داد و گفت: این متهم که دارای سوابق متعدد کیفری است، هم‌اکنون با بیش از ۸۰۰ پرونده مفتوح سرقت خودرو در مراجع قضایی مواجه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد خودرو در یکی از مناطق شهرستان کرج، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۴۱ خرمدشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای تخصصی، هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به نتایج بازرسی از محل اختفای متهم گفت: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، دو دستگاه خودروی سرقتی کشف شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم دارای سوابق متعدد کیفری بوده و در حال حاضر با بیش از ۸۰۰ پرونده مفتوح مرتبط با سرقت خودرو در دادسرا مواجه است.

هداوند تصریح کرد: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده و کارشناسان پلیس نیز در حال تطبیق اموال کشف‌شده با شکایت‌های ثبت‌شده هستند؛ از این‌رو احتمال افزایش تعداد شاکیان این پرونده وجود دارد.

وی در پایان با هشدار به شهروندان درباره شیوه فعالیت سارقان خودرو، خاطرنشان کرد: سارقان اغلب در ساعات پایانی شب و در معابر کم‌نور یا پارکینگ‌های فاقد دوربین مداربسته اقدام به سرقت می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر و قفل پدال مجهز کرده و از پارک خودرو در مکان‌های خلوت و فاقد روشنایی خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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